USA - Bułgaria. Siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?

Czas na kolejne rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata siatkarzy 2025. Tym razem w ćwierćfinale zobaczymy starcie USA i Bułgarii.

Tytułu mistrzowskiego bronią Włochy, które w finale MŚ 2022 rozegranym w katowickim Spodku pokonały Polskę 3:1. Biało-Czerwoni z kolei sięgali po mistrzostwo świata trzykrotnie – w 1974, 2014 i 2018 roku. W 2006 roku Polacy zdobyli srebrne medale pod wodzą Raula Lozano, przegrywając w finale z Brazylią.

USA - Bułgaria. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?

Wynik meczu USA – Bułgaria poznamy w czwartek 25 września. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy USA - Bułgaria, poinformujemy tuż po ostatniej akcji meczu.

PI, Polsat Sport