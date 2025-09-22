Wielki problem Barcelony. Lewandowski zareagował natychmiast

W niedzielę FC Barcelona pewnie ograła Getafe CF 3:0. W końcówce spotkania doszło jednak do zdarzenia, którego "Duma Katalonii" z pewnością wolałaby uniknąć.

fot. PAP/EPA
Robert Lewandowski, Fermin Lopez i Wojciech Szczęsny

W spotkanie z Getafe świetnie wszedł Ferran Torres. Hiszpan strzelił dwa gole po asystach Daniego Olmo i Raphinhi. W konsekwencji, "Barca" prowadziła po 34 minutach już 2:0.

 

W drugiej połowie wynik meczu ustawił wcześniej wspomniany Olmo, który wykorzystał ostatnie podanie od Marcusa Rashforda w 62. minucie spotkania.

 

Barcelona wygrała 3:0, jednak Hansi Flick będzie miał spory kłopot. Fermin Lopez pojawił się na murawie chwilę przed ostatnim golem, a w ostatnich minutach meczu położył się na murawie i złapał się za pachwinę w lewej nodze. Hiszpana wspierał wówczas Robert Lewandowski.

 

Chwilę później Fermin opuścił boisko, utykając w towarzystwie sztabu medycznego. Hiszpańskie media podają, że jego przerwa może potrwać kilka tygodni.

