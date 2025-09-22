Wraca Liga Europy! Gdzie obejrzeć mecze? Oto plan transmisji - 24.09 i 25.09
Czas rozpocząć rywalizację w Lidze Europy UEFA w sezonie 2025/2026. W środę i czwartek zostaną rozegrane pierwsze spotkania fazy ligowej. Gdzie obejrzeć mecze Ligi Europy? Oto plan transmisji.
Ta edycja LE zapowiada się niezwykle interesująco. Wśród uczestników zmagań znalazło się kilka uznanych marek, w tym drużyny z Polakami w składach - m.in. AS Roma Jana Ziółkowskiego, Feyenoord Jakuba Modera, Aston Villa Matty'ego Casha, Fenerbahce Sebastiana Szymańskiego czy FC Porto Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
Łącznie w fazie ligowej wystąpi 36 zespołów. Każdy z nich rozegra po osiem spotkań, każdy z innym rywalem. Ekipy, które zajmą miejsca 1-8 bezpośrednio zakwalifikują się do 1/8 finału rozgrywek. Z kolei drużyny z miejsc 9-24 zagrają w fazie play-off. Pozostali odpadną z rywalizacji.
W poprzedniej edycji najlepszy okazał się Tottenham Hotspur. W wielkim finale w Bilbao ekipa z Londynu pokonała 1:0 Manchester United. Natomiast finał edycji 2025/2026 zostanie rozegrany w Stambule 20 maja 2026 roku.
Gdzie obejrzeć mecze Ligi Europy? Plan transmisji - 24.09 i 25.09
24 września, środa:
Polsat Sport Premium 1:
18:00: Studio
18:35: FC Midtjylland - Sturm Graz
20:50: OGC Nice - AS Roma
23:00: Studio
23:55: Magazyn skrótów
Polsat Sport Premium 2:
18:35: PAOK - Maccabi Tel Awiw
20:50: Braga - Feyenoord
Polsat Sport Extra 1:
20:50: Real Betis - Nottingham Forest
Polsat Sport Extra 2:
20:50: Crvena zvezda - Celtic
Polsat Sport Extra 3:
20:50: Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce
Polsat Sport Extra 4:
20:50: SC Freiburg - FC Basel
25 września:
Polsat Sport Premium 1:
18:00: Studio
18:35: Lille - SK Brann
20:50: Aston Villa - Bologna
23:00: Studio
23:55: Magazyn skrótów
Polsat Sport Premium 2:
18:35: Go Ahead Eagles - FCSB
20:50: Salzburg - FC Porto
Polsat Sport Extra 1:
20:50: Rangers - Genk
Polsat Sport Extra 2:
20:50: VfB Stuttgart - Celta Vigo
Polsat Sport Extra 3:
20:50: FC Utrecht - Olympique Lyon
Polsat Sport Extra 4:
20:50: Young Boys - Panathinaikos