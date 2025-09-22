Ta edycja LE zapowiada się niezwykle interesująco. Wśród uczestników zmagań znalazło się kilka uznanych marek, w tym drużyny z Polakami w składach - m.in. AS Roma Jana Ziółkowskiego, Feyenoord Jakuba Modera, Aston Villa Matty'ego Casha, Fenerbahce Sebastiana Szymańskiego czy FC Porto Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.

Łącznie w fazie ligowej wystąpi 36 zespołów. Każdy z nich rozegra po osiem spotkań, każdy z innym rywalem. Ekipy, które zajmą miejsca 1-8 bezpośrednio zakwalifikują się do 1/8 finału rozgrywek. Z kolei drużyny z miejsc 9-24 zagrają w fazie play-off. Pozostali odpadną z rywalizacji.

W poprzedniej edycji najlepszy okazał się Tottenham Hotspur. W wielkim finale w Bilbao ekipa z Londynu pokonała 1:0 Manchester United. Natomiast finał edycji 2025/2026 zostanie rozegrany w Stambule 20 maja 2026 roku.

Gdzie obejrzeć mecze Ligi Europy? Plan transmisji - 24.09 i 25.09

24 września, środa:

Polsat Sport Premium 1:

18:00: Studio

18:35: FC Midtjylland - Sturm Graz

20:50: OGC Nice - AS Roma

23:00: Studio

23:55: Magazyn skrótów

Polsat Sport Premium 2:

18:35: PAOK - Maccabi Tel Awiw

20:50: Braga - Feyenoord

Polsat Sport Extra 1:

20:50: Real Betis - Nottingham Forest

Polsat Sport Extra 2:

20:50: Crvena zvezda - Celtic

Polsat Sport Extra 3:

20:50: Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce

Polsat Sport Extra 4:

20:50: SC Freiburg - FC Basel

25 września:

Polsat Sport Premium 1:

18:00: Studio

18:35: Lille - SK Brann

20:50: Aston Villa - Bologna

23:00: Studio

23:55: Magazyn skrótów

Polsat Sport Premium 2:

18:35: Go Ahead Eagles - FCSB

20:50: Salzburg - FC Porto

Polsat Sport Extra 1:

20:50: Rangers - Genk

Polsat Sport Extra 2:

20:50: VfB Stuttgart - Celta Vigo

Polsat Sport Extra 3:

20:50: FC Utrecht - Olympique Lyon

Polsat Sport Extra 4:

20:50: Young Boys - Panathinaikos

mtu, Polsat Sport