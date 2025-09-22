Wraca Liga Europy! Gdzie obejrzeć mecze? Oto plan transmisji - 24.09 i 25.09

Piłka nożna

Czas rozpocząć rywalizację w Lidze Europy UEFA w sezonie 2025/2026. W środę i czwartek zostaną rozegrane pierwsze spotkania fazy ligowej. Gdzie obejrzeć mecze Ligi Europy? Oto plan transmisji.

Wraca Liga Europy! Gdzie obejrzeć mecze? Oto plan transmisji - 24.09 i 25.09
Fot. PAP
Matty Cash i Aston Villa zagrają w Lidze Europy.

Ta edycja LE zapowiada się niezwykle interesująco. Wśród uczestników zmagań znalazło się kilka uznanych marek, w tym drużyny z Polakami w składach - m.in. AS Roma Jana Ziółkowskiego, Feyenoord Jakuba Modera, Aston Villa Matty'ego Casha, Fenerbahce Sebastiana Szymańskiego czy FC Porto Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Hajto ujawnił szokujące kulisy kadencji Brzęczka

 

Łącznie w fazie ligowej wystąpi 36 zespołów. Każdy z nich rozegra po osiem spotkań, każdy z innym rywalem. Ekipy, które zajmą miejsca 1-8 bezpośrednio zakwalifikują się do 1/8 finału rozgrywek. Z kolei drużyny z miejsc 9-24 zagrają w fazie play-off. Pozostali odpadną z rywalizacji. 

 

W poprzedniej edycji najlepszy okazał się Tottenham Hotspur. W wielkim finale w Bilbao ekipa z Londynu pokonała 1:0 Manchester United. Natomiast finał edycji 2025/2026 zostanie rozegrany w Stambule 20 maja 2026 roku.  

Gdzie obejrzeć mecze Ligi Europy? Plan transmisji - 24.09 i 25.09

24 września, środa: 

 

Polsat Sport Premium 1:

 

18:00: Studio

18:35: FC Midtjylland - Sturm Graz

20:50: OGC Nice - AS Roma

23:00: Studio

23:55: Magazyn skrótów

 

Polsat Sport Premium 2: 

 

18:35: PAOK - Maccabi Tel Awiw

20:50: Braga - Feyenoord  

 

Polsat Sport Extra 1: 

 

20:50: Real Betis - Nottingham Forest 

 

Polsat Sport Extra 2: 

 

20:50: Crvena zvezda - Celtic 

 

Polsat Sport Extra 3: 

 

20:50: Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce 

 

Polsat Sport Extra 4: 

 

20:50: SC Freiburg - FC Basel 

 

25 września: 

 

Polsat Sport Premium 1:

 

18:00: Studio

18:35: Lille - SK Brann 

20:50: Aston Villa - Bologna

23:00: Studio

23:55: Magazyn skrótów

 

Polsat Sport Premium 2: 

 

18:35: Go Ahead Eagles - FCSB 

20:50: Salzburg - FC Porto 

 

Polsat Sport Extra 1: 

 

20:50: Rangers - Genk 

 

Polsat Sport Extra 2: 

 

20:50: VfB Stuttgart - Celta Vigo 

 

Polsat Sport Extra 3: 

 

20:50: FC Utrecht - Olympique Lyon 

 

Polsat Sport Extra 4: 

 

20:50: Young Boys - Panathinaikos

mtu, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA EUROPYPIŁKA NOŻNAPLAN TRANSMISJI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jerzy Brzęczek skomentował zwolnienie z kadry. "Mam żal do słów o marazmie"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 