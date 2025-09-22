Wyrok zapadł! Były prezes Juventusu ukarany

Sędzia zaakceptowała ugodę przewidującą rok i osiem miesięcy więzienia dla Agnellego oraz rok i dwa miesiące dla Nedveda. Uzgodnione kary pozbawienia wolności zostały zawieszone i nie będą wykonywane. Zgodnie z włoskim prawem, taka ugoda nie oznacza przyznania się do winy.

ZOBACZ TAKŻE: Złota Piłka 2025: Wyniki gali. Kto zdobył Złotą Piłkę?

Sędzia nałożyła również na Juventus grzywnę w wysokości 156 tys. euro (184 tys. dolarów). W przypadku innego z oskarżonych, byłego prezesa Maurizio Arrivabene, sprawa została ostatecznie umorzona.

Skazani zaprzeczają zarzutom popełnienia przestępstwa, a Juventus oświadczył, że zdecydował się na ugodę "w najlepszym interesie samej firmy, jej akcjonariuszy i wszystkich interesariuszy".

Sprawa dotyczyła zarzutów, że Juventus fałszował swoje sprawozdania finansowe, w szczególności w odniesieniu do transferów zawodników i ustaleń płacowych w czasie pandemii COVID-19. W czerwcu były prezes Agnelli i pozostali oskarżeni przedstawili propozycją ugody, po tym jak prokuratorzy starali się postawić ich przed sądem pod zarzutem manipulacji giełdowych, utrudniania nadzoru i wystawiania fałszywych faktur.

Juventus wcześniej zgodził się zapłacić grzywnę w ramach odrębnej ugody z włoskimi władzami piłkarskimi, co skutkowało odjęciem punktów w sezonie Serie A 2022/23 i rocznym zakazem gry w europejskich rozgrywkach.

KP, PAP