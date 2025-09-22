Z Częstochowy do Włoch. Lider młodzieżowej reprezentacji kraju zmienia klub

Robert IwanekSiatkówka

Oleksandr Boiko, jeden z liderów młodzieżowej reprezentacji Ukrainy, zmienia klub. 20-letni atakujący przenosi się z Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa do Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia.

Fot. volleyballworld.com
Oleksandr Boiko zamienia polską drugą ligę na Serie B

Nowa drużyna Boiki gra we włoskiej Serie B. W poprzednim sezonie Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia zajęła 7. miejsce w rozgrywkach.

 

20-latek grał w Polsce od sezonu 2022/2023. Najpierw przez rok reprezentował barwy Gwardia Wrocław Academy U-19, a następne dwa lata spędził w drugoligowym Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa.

 

Boiko ma za sobą również udane występy w młodzieżowej reprezentacji Ukrainy. Atakujący był najlepiej punktującym graczem "Niebiesko-Żółtych" na zakończonych 31 sierpnia 2025 mistrzostwach świata U-21 w Chinach. Ukraińcy wyszli wówczas z trzeciego miejsca w grupie do fazy pucharowej turnieju, ale w 1/8 finału przegrali 1:3 z Polakami i ostatecznie zakończyli imprezę na 9. miejscu.

 

Sam Oleksandr Boiko zachwycił zwłaszcza w spotkaniu fazy grupowej przeciwko Indonezji, w którym zdobył 33 punkty (27 atakiem, 3 blokiem i 3 bezpośrednio z zagrywki).

ECO-TEAM AZS STOELZLE CZĘSTOCHOWAINNEOLEKSANDR BOIKOOŁEKSANDR BOJKOSIATKÓWKATONNO CALLIPO CALABRIA VOLLEY VIBO VALENTIAUKRAINA
