Wśród mężczyzn nominowanych zostało 30 zawodników. W tym gronie znalazł się m.in. Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski został sklasyfikowany na 17. miejscu.

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji najlepszy okazał się Rodri. Już wiemy, że Hiszpan nie wygra Złotej Piłki w tym roku. Pomocnik Manchesteru City długo zmagał się z kontuzją kolana, co przełożyło się na małą liczbę występów. W gronie faworytów do wygrania plebiscytu za 2025 rok znajdują się m.in. Ousmane Dembele, Lamine Yamal i Raphinha.

Oprócz Złotej Piłki podczas uroczystej gali przyznane zostaną również nagrody w innych kategoriach. Poznamy m.in. zwyciężczynię plebiscytu w piłce nożnej kobiet. Wśród nominowanych jest Ewa Pajor.

Złota Piłka 2025: Wyniki gali. Kto zdobył Złotą Piłkę?

Wyniki plebiscytu będą na bieżąco aktualizowane.

Złota Piłka 2025, mężczyźni:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Pedri (Hiszpania, FC Barcelona) Khvicha Kvaratskhelia (Gruzja, PSG) Harry Kane (Anglia, Bayern Monachium) Desire Doue (Francja, PSG) Viktor Gyokeres (Szwecja, Sporting CP/Arsenal FC) Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt) Robert Lewandowski (Polska, FC Barcelona) Scott McTominay (Szkocja, Napoli) Joao Neves (Portugalia, PSG) Lautaro Martinez (Argentyna, Inter Mediolan) Serhou Guirassy (Gwinea, Borussia Dortmund) Alexis Mac Allister (Argentyna, Liverpool FC) Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt) Fabian Ruiz (Hiszpania, PSG) Denzel Dumfries (Holandia, Inter Mediolan) Erling Haaland (Norwegia, Manchester City) Declan Rice (Anglia, Arsenal FC) Virgil van Dijk (Holandia, Liverpool FC) Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen/Liverpool FC) Michael Olise (Francja, Bayern Monachium)

Złota Piłka 2025, kobiety: