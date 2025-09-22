Złota Piłka 2025: Wyniki gali. Kto zdobył Złotą Piłkę?
Trwa tegoroczna gala Złotej Piłki. Wieczorem poznamy najlepszego piłkarza 2025 roku. Kto zwycięży w głosowaniu i kto zgarnie inne nagrody? Wyniki Złotej Piłki 2025 na Polsatsport.pl.
Wśród mężczyzn nominowanych zostało 30 zawodników. W tym gronie znalazł się m.in. Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski został sklasyfikowany na 17. miejscu.
Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji najlepszy okazał się Rodri. Już wiemy, że Hiszpan nie wygra Złotej Piłki w tym roku. Pomocnik Manchesteru City długo zmagał się z kontuzją kolana, co przełożyło się na małą liczbę występów. W gronie faworytów do wygrania plebiscytu za 2025 rok znajdują się m.in. Ousmane Dembele, Lamine Yamal i Raphinha.
Oprócz Złotej Piłki podczas uroczystej gali przyznane zostaną również nagrody w innych kategoriach. Poznamy m.in. zwyciężczynię plebiscytu w piłce nożnej kobiet. Wśród nominowanych jest Ewa Pajor.
Wyniki plebiscytu będą na bieżąco aktualizowane.
Złota Piłka 2025, mężczyźni:
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- Pedri (Hiszpania, FC Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (Gruzja, PSG)
- Harry Kane (Anglia, Bayern Monachium)
- Desire Doue (Francja, PSG)
- Viktor Gyokeres (Szwecja, Sporting CP/Arsenal FC)
- Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt)
- Robert Lewandowski (Polska, FC Barcelona)
- Scott McTominay (Szkocja, Napoli)
- Joao Neves (Portugalia, PSG)
- Lautaro Martinez (Argentyna, Inter Mediolan)
- Serhou Guirassy (Gwinea, Borussia Dortmund)
- Alexis Mac Allister (Argentyna, Liverpool FC)
- Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt)
- Fabian Ruiz (Hiszpania, PSG)
- Denzel Dumfries (Holandia, Inter Mediolan)
- Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)
- Declan Rice (Anglia, Arsenal FC)
- Virgil van Dijk (Holandia, Liverpool FC)
- Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen/Liverpool FC)
- Michael Olise (Francja, Bayern Monachium)
Złota Piłka 2025, kobiety:
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- Claudia Pina (Hiszpania, FC Barcelona)
- Marta (Brazylia, Orlando Pride)
- Caroline Graham Hanse (Norwegia, FC Barcelona)
- Barbara Banda (Zambia, Orlando Pride)
- Sandy Baltimore (Francja, Chelsea)
- Cristiana Girelli (Włochy, Juventus)
- Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
- Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
- Klara Buhl (Niemcy, Bayern Monachium)
- Pernille Harder (Dania, Bayern Monachium)
- Amanda Gutierres (Brazylia, Palmeiras)
- Esther Gonzalez (Hiszpania, Gotham FC)
- Johanna Rytting Keneryd (Szwecja, Chelsea)
- Sofia Cantore (Włochy, Juventus/Washington Spirit)
- Emily Fox (USA, Arsenal)
- Lindsey Horan Heaps (USA, OL Lyonnes)
- Frida Leonhardsen Maanum (Norwegia, Arsenal)
- Clara Mateo (Francja, Paris FC)
- Steph Catley (Australia, Arsenal)
- Caroline Weir (Szkocja, Real Madryt)