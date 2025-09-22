Zmiana! Były trener Realu Madryt został selekcjonerem reprezentacji
Były szkoleniowiec Realu Madryt Chus Mateo został trenerem reprezentacji Hiszpanii koszykarzy - ogłosiła oficjalnie w poniedziałek krajowa federacja. Zastąpił utytułowanego Włocha Sergio Scariolo, który z kolei obejmie jego stanowisko w stołecznym klubie.
Jeszcze przed tegorocznym Eurobasketem, w którym broniąca tytułu Hiszpania sensacyjnie odpadła już po fazie grupowej, chociaż w 10 z poprzednich 11 edycji nie schodziła z podium (poza czołową trójką była tylko w 2005 roku), wiadomo było, że jest to ostatni mistrzowski turniej selekcjonera Scariolo, który na trzy najbliższe sezony podpisał umowę z Realem.
Włoch pracował z hiszpańską kadrą od 2009 roku (z przerwą 2013-2014) i zdobył cztery złote medale ME. Zaczął od sukcesu w Katowicach (2009), obronił tytuł w Kownie (2011) oraz wywalczył mistrzostwo w Lille (2015) oraz w Berlinie (2022). Pod jego wodzą Hiszpanie zostali także mistrzami świata w Chinach (2019), gdy pokonali m.in. w ćwierćfinale Polskę 90:78 (biało-czerwoni zajęli ósmą lokatę), a w 2012 roku wywalczyli srebrny medal igrzysk olimpijskich w Londynie.
56-letni Mateo, który rozstał się z Realem w lipcu, jako główny szkoleniowiec w trakcie trzech sezonów wywalczył z „Królewskimi” sześć tytułów: jeden w Eurolidze (w sezonie 2022/23 - został wówczas coachem roku tych rozgrywek), dwa mistrzostwa kraju, dwa Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla. Wystąpił w tym okresie z drużyną w 10 z 12 możliwych finałów.
W latach 2009-2012 był asystentem Scariolo w reprezentacji.