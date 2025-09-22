Zmiana! Były trener Realu Madryt został selekcjonerem reprezentacji

Chus Mateo trenerem reprezentacji Hiszpanii koszykarzy w miejsce Scariolo





Jeszcze przed tegorocznym Eurobasketem, w którym broniąca tytułu Hiszpania sensacyjnie odpadła już po fazie grupowej, chociaż w 10 z poprzednich 11 edycji nie schodziła z podium (poza czołową trójką była tylko w 2005 roku), wiadomo było, że jest to ostatni mistrzowski turniej selekcjonera Scariolo, który na trzy najbliższe sezony podpisał umowę z Realem.

Włoch pracował z hiszpańską kadrą od 2009 roku (z przerwą 2013-2014) i zdobył cztery złote medale ME. Zaczął od sukcesu w Katowicach (2009), obronił tytuł w Kownie (2011) oraz wywalczył mistrzostwo w Lille (2015) oraz w Berlinie (2022). Pod jego wodzą Hiszpanie zostali także mistrzami świata w Chinach (2019), gdy pokonali m.in. w ćwierćfinale Polskę 90:78 (biało-czerwoni zajęli ósmą lokatę), a w 2012 roku wywalczyli srebrny medal igrzysk olimpijskich w Londynie.

56-letni Mateo, który rozstał się z Realem w lipcu, jako główny szkoleniowiec w trakcie trzech sezonów wywalczył z „Królewskimi” sześć tytułów: jeden w Eurolidze (w sezonie 2022/23 - został wówczas coachem roku tych rozgrywek), dwa mistrzostwa kraju, dwa Superpuchary Hiszpanii oraz Puchar Króla. Wystąpił w tym okresie z drużyną w 10 z 12 możliwych finałów.

W latach 2009-2012 był asystentem Scariolo w reprezentacji.

