ATP w Chengdu: Lorenzo Musetti - Alejandro Tabilo. Relacja live i wynik na żywo

Lorenzo Musetti i Alejandro Tabilo zmierzą się w finale turnieju ATP w Chengdu. Kto wygra tę rywalizację? Relacja live i wynik na żywo meczu Lorenzo Musetti - Alejandro Tabilo na Polsatsport.pl.

W teorii wielkim faworytem tego starcia wydaje się Włoch. To dziewiąty tenisista rankingu ATP oraz półfinalista tegorocznego French Open. Chilijczyk sukcesów ma nieco mniej, a w światowym notowaniu plasuje się na 112. pozycji.

 

W walce o udział w wielkim finale, Musetti bez większych problemów pokonał Aleksandra Szewczenkę (6:3, 6:1). Tabilo z kolei okazał się lepszy od Brandona Nakashimy.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Lorenzo Musetti - Alejandro Tabilo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:00.

KP, Polsat Sport
