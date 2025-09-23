ATP w Chengdu: Lorenzo Musetti - Alejandro Tabilo. Relacja live i wynik na żywo
Lorenzo Musetti i Alejandro Tabilo zmierzą się w finale turnieju ATP w Chengdu. Kto wygra tę rywalizację? Relacja live i wynik na żywo meczu Lorenzo Musetti - Alejandro Tabilo na Polsatsport.pl.
W teorii wielkim faworytem tego starcia wydaje się Włoch. To dziewiąty tenisista rankingu ATP oraz półfinalista tegorocznego French Open. Chilijczyk sukcesów ma nieco mniej, a w światowym notowaniu plasuje się na 112. pozycji.
W walce o udział w wielkim finale, Musetti bez większych problemów pokonał Aleksandra Szewczenkę (6:3, 6:1). Tabilo z kolei okazał się lepszy od Brandona Nakashimy.
Relacja live i wynik na żywo meczu Lorenzo Musetti - Alejandro Tabilo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:00.