W teorii wielkim faworytem tego starcia wydaje się Włoch. To dziewiąty tenisista rankingu ATP oraz półfinalista tegorocznego French Open. Chilijczyk sukcesów ma nieco mniej, a w światowym notowaniu plasuje się na 112. pozycji.

W walce o udział w wielkim finale, Musetti bez większych problemów pokonał Aleksandra Szewczenkę (6:3, 6:1). Tabilo z kolei okazał się lepszy od Brandona Nakashimy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lorenzo Musetti - Alejandro Tabilo na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:00.

KP, Polsat Sport