ATP w Hangzhou: Alexander Bublik - Valentin Royer. Relacja live i wynik na żywo
Alexander Bublik i Valentin Royer zawalczą o triumf w turnieju ATP w Hangzhou. Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Bublik - Valentin Royer na Polsatsport.pl.
Kazachski tenisistka wygrał w tym sezonie już trzy turnieje: w Halle, Gstaad oraz Kitzbuhel. Jego rywal sukcesami tej rangi pochwalić się nie może, ale w 2025 roku dwukrotnie triumfował w Challengerze.
W walce o udział w wielkim finale Royer pokonał swojego rodaka, Corentina Mouteta. Bublik z kolei okazał się lepszy od Yibing Wu. Obaj finaliści uporali się ze swoimi rywalami w dwóch setach.
