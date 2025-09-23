ATP w Hangzhou: Alexander Bublik - Valentin Royer. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Alexander Bublik i Valentin Royer zawalczą o triumf w turnieju ATP w Hangzhou.

Kazachski tenisistka wygrał w tym sezonie już trzy turnieje: w Halle, Gstaad oraz Kitzbuhel. Jego rywal sukcesami tej rangi pochwalić się nie może, ale w 2025 roku dwukrotnie triumfował w Challengerze.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek wspomniała o tacie. "Nie wygrał tu"

 

W walce o udział w wielkim finale Royer pokonał swojego rodaka, Corentina Mouteta. Bublik z kolei okazał się lepszy od Yibing Wu. Obaj finaliści uporali się ze swoimi rywalami w dwóch setach.

 

KP, Polsat Sport
