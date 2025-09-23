Kazachski tenisistka wygrał w tym sezonie już trzy turnieje: w Halle, Gstaad oraz Kitzbuhel. Jego rywal sukcesami tej rangi pochwalić się nie może, ale w 2025 roku dwukrotnie triumfował w Challengerze.

W walce o udział w wielkim finale Royer pokonał swojego rodaka, Corentina Mouteta. Bublik z kolei okazał się lepszy od Yibing Wu. Obaj finaliści uporali się ze swoimi rywalami w dwóch setach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Bublik - Valentin Royer na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport