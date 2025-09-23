Bublik najlepszy w Hangzhou
Rozstawiony z numerem 3. Aleksander Bublik z Kazachstanu pokonał Francuza Valentina Royera 7:6 (7-4), 7:6 (7-4) w finale turnieju ATP 250 w na kortach twardych w chińskim Hangzhou. Mecz trwał godzinę i 53 minuty. Był to pierwszy pojedynek tych tenisistów.
W drodze do finału Bublik wygrał z Australijczykiem Aleksandarem Vukicem, Czechem Daliborem Svrciną i Chińczykiem Yibingiem Wu.
Bublik zdobył czwarty w tym roku i ósmy w karierze tytuł. W tym sezonie Kazach wygrał też turniej na kortach trawiastych w Halle oraz turnieje na kortach ziemnych w Gstaad i Kitzbuehel. Zwycięstwo w Chinach pozwoliło mu awansować na najwyższe w karierze 16. miejsce w rankingu ATP.
Wynik finału:
Aleksander Bublik (Kazachstan, 3) - Valentin Royer (Francja) 7:6 (7-4), 7:6 (7-4)
