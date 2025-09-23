Były mistrz UFC wystraszył się Gamrota? W sieci zawrzało

Do hitowej gali w Brazylii zostały już niewiele ponad trzy tygodnie. UFC ma coraz mniej czasu na znalezienie godnego zastępstwa dla Fizieva. Chęć stoczenia boju z byłym mistrzem organizacji w wadze lekkiej wyraził Gamrot. Oliveira w rozmowie z Laerte Vianą stwierdził jednak, że "Gamer" jest stylistycznie innym zawodnikiem niż pierwotny rywal i to kompletnie zaburzyłoby proces jego przygotowań do walki.

- Mają zupełnie inne style. Dla mnie ten styl jest korzystny, bo Gamrot preferuje zapasy i grappling. Niemniej ten styl różni się od tego, pod co się przygotowałem przez ostatnie miesiące - tłumaczył Brazylijczyk. Warto podkreślić, że "do Bronx" jest uważany za jednego z najlepszych specjalistów od walki w parterze w UFC. W swojej bogatej karierze aż 21 razy wygrywał pojedynki przez poddania. Polak również znakomicie radzi sobie w walce na chwyty i to byłaby gwarancja świetnej walki w tej płaszczyźnie. Tym bardziej dziwić powinien fakt, iż Oliveira nie jest nią zainteresowany.

Jednocześnie 35-latek wskazał przeciwników, z którymi mógłby się zmierzyć. Wymienił Benoit Saint-Denis i Renato Moicano. Ponadto dodał, że zawodnicy z czołówki kategorii lekkiej unikają wyzwań i boją się z nim konfrontować. W odpowiedzi na te słowa Gamrot opublikował prześmiewczą grafikę, którą opisał następującymi słowami.

- Lew jest posiadaczem rekordu największej liczby poddań w UFC, a boi się stanąć do walki z grapplerem - napisał na platformie X reprezentant Czerwonego Smoka Poznań i American Top Team.

W sieci zawrzało. Kibice zarzucają Oliveirze hipokryzję. Brazylijczyk najpierw twierdzi, że rywale unikają pojedynków z nim, a kiedy któryś z nich zgłasza gotowość do rywalizacji, to on sam odżegnuje się od starcia. Jednocześnie większość fanów domaga się, aby były mistrz przyjął walkę z Gamrotem.

Przypomnijmy, że Oliveira to żywa legenda UFC. Urodzony w Guarui zawodnik walczy w amerykańskiej organizacji od 2010 roku. Na przestrzeni lat zapracował na miano jednego z najlepszych fighterów kategorii lekkiej. W latach 2021-2022 był nawet mistrzem tej dywizji. Ostatnimi czasy radzi sobie jednak w kratkę - zwycięstwa przeplata porażkami. W ostatnim występie w czerwcu tego roku przegrał przez nokaut w pierwszej rundzie z Ilią Topurią.

Z kolei Gamrot ostatniego dnia maja tego roku wrócił na zwycięskie tory po porażce z Danem Hookerem. Zawodnik z Kudowy-Zdroju po trzyrundowym boju wypunktował Ludovita Kleina. Ewentualne starcie z Oliveirą byłoby dla niego wielką szansę. W przypadku wygranej jego notowania w UFC znacząco by wzrosły i dzięki temu mógłby wrócić do rozgrywki o mistrzowski tytuł.