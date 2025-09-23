Co za wieści! Mateusz Gamrot zawalczy z Charlesem Oliveirą

Dla Gamrota będzie to jedna z największych walk w karierze i zarazem ogromny krok w jego przygodzie z UFC. W oficjalnym komunikacie, opublikowanym na profilu UFC Brasil, Charles Oliveira potwierdził, że to właśnie Polak stanie naprzeciwko niego podczas gali w Rio de Janeiro. Tym samym "Do Bronx" zaakceptował wyzwanie, które "Gamer" rzucił mu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Brazylijczyk w ostatnich dniach otwarcie deklarował gotowość do pojedynków z innymi czołowymi zawodnikami wagi lekkiej. W gronie potencjalnych rywali wymieniano m.in. Benoit Saint-Denisa czy Renato Moicano. Ostatecznie jednak Oliveira wskazał na Polaka, co otwiera przed Gamrotem szansę na największe zwycięstwo w dotychczasowej karierze.

- Mateusz Gamrot, to z nim będziemy toczyć wojnę. Reszta chciała szumu medialnego, chciała po prostu gadać, ale to jest część MMA. Gamrot, dziękuję za zaakceptowanie tej walki. To będzie wielka wojna - powiedział Oliveira w krótkim wideo w mediach społecznościowych.

ZOBACZ TAKŻE: Skandal na MŚ. Wykonał gest radości i... mógł stracić medal

Przypomnijmy, że Oliveira to żywa legenda UFC. Urodzony w Guarui zawodnik walczy w amerykańskiej organizacji od 2010 roku. Na przestrzeni lat zapracował na miano jednego z najlepszych fighterów kategorii lekkiej. W latach 2021-2022 był nawet mistrzem tej dywizji. Ostatnimi czasy radzi sobie jednak w kratkę - zwycięstwa przeplata porażkami. W ostatnim występie w czerwcu tego roku przegrał przez nokaut w pierwszej rundzie z Ilią Topurią.

Z kolei Gamrot ostatniego dnia maja tego roku wrócił na zwycięskie tory po porażce z Danem Hookerem. Zawodnik z Kudowy-Zdroju po trzyrundowym boju wypunktował Ludovita Kleina. Ewentualne starcie z Oliveirą byłoby dla niego wielką szansę. W przypadku wygranej jego notowania w UFC znacząco by wzrosły i dzięki temu mógłby wrócić do rozgrywki o mistrzowski tytuł.

fot: Instagram/charlesdobronxs