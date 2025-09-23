Czechy - Iran. Siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy 2025?

Czechy - Iran to ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy 2025 na Filipinach. Kto wygrał mecz Czechy - Iran na MŚ siatkarzy 2025? Jaki był wynik meczu Czechy - Iran?

fot. PAP/EPA
Przed nami decydujące rozstrzygnięcia podczas siatkarskich mistrzostw świata. W najlepszej ósemce znalazły się reprezentacje Polski, Turcji, Włoch, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Bułgarii, Czech i Iranu. To właśnie dwie z ostatnich ekip sensacyjnie mierzą się ze sobą w ćwierćfinale turnieju rozgrywanego na Filipinach.

 

W drodze do tego etapu zmagań Czesi w fazie grupowej pokonali Serbów i Chińczyków, natomiast ulegli Brazylijczykom, którzy niespodziewanie zajęli trzecie miejsce w tabeli. W 1/8 finału nasi sąsiedzi odprawili Tunezję.

 

Iran natomiast do play-offów awansował rzutem na taśmę. Po porażce z Egiptem i zwycięstwie nad Tunezją, podopieczni Roberto Piazzy stoczyli z Filipińczykami pięciosetowy bój o awans. Gospodarze już cieszyli się z wiktorii po piłce meczowej, jednak ostatecznie Irańczyków uratował challenge. Ci w 1/8 finału - po kolejnym tie-breaku - wyeliminowali Serbów.

Czechy - Iran. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?

Jaki był wynik meczu Czechy - Iran na MŚ siatkarzy 2025? Ćwierćfinałowe spotkanie między Czechami a Iranem rozpocznie się w czwartek 25 września o godzinie 9:30. O wyniku rywalizacji poinformujemy tuż po jej zakończeniu.

