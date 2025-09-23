Gol Polaka w Pucharze Włoch! Trzech Biało-Czerwonych na boisku w Udine

Dzisiejsze zmagania w Pucharze Włoch otworzył mecz pomiędzy Cagliari a Frosinone. Już w pierwszej minucie spotkania Giorgio Cittadini sfaulował rywala we własnym polu karnym, a arbiter bez wahania wskazał na jedenasty metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Gianluca Gaetano. Goście odpowiedzieli jeszcze przed przerwą - do siatki trafił Edoardo Vergani i na przerwę oba zespoły schodziły przy wyniku 1:1. Po zmianie stron inicjatywę przejęli gospodarze, którzy zdobyli trzy bramki autorstwa Gennaro Borrellego, Mattii Feliciego i Nicolo Cavuotiego, pieczętując efektowne zwycięstwo.

W drugim starciu emocji również nie brakowało. W wyjściowych składach Udinese i Palermo kibice mogli zobaczyć aż trzech Polaków: Jakuba Piotrowskiego i Adama Buksę po stronie gospodarzy oraz Patryka Pedę w drużynie gości. Początek meczu nie układał się po myśli ekipy z Udine, jednak gdy złapali właściwy rytm, okazali się bezlitośni dla rywala z Serie B. Wynik otworzył Nicolo Zaniolo, a jeszcze przed przerwą na 2:0 podwyższył Lennon Miller. Po przerwie doszło do starcia głowami między Buksą a Pedą, na szczęście bez poważniejszych konsekwencji zdrowotnych dla obu graczy. W 65. minucie Buksa opuścił boisko. Zarówno Piotrowski, jak i Peda rozegrali pełne 90 minut w barwach swoich drużyn, a w samej końcówce spotkania ten drugi zdołał nieco zmniejszyć rozmiary porażki Palermo.

Udinese Calcio - Palermo FC 2:1 (2:0)

Bramki: Nicolo Zaniolo 41, Lennon Miller 45 - Patryk Peda 90+3.

Udinese: Sava - Palma, Kabasele (65 Kristensen), Solet - Zanoli, Piotrowski, Karlstrom (81 Lovric), Miller (70 Ekkelenkamp), Kamara - Zaniolo (70 Gueye), Buksa (65 Davis).

Palermo: Joronen - Pierozzi (46 Augello), Peda, Veroli - Gyasi (46 Ranocchia [65 Segre]), Gomes, Blin, Giovane (59 Giovane) - Le Douaron (46 Palumbo), Corona, Vasic.

Żółta kartka: Kabasele.

Na zakończenie dnia - o 21:00 na murawę wyjdą piłkarze AC Milanu i US Lecce. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

W 1/8 finału Pucharu Włoch Cagliari zmierzy się z Napoli, Udinese z Juventusem, a zwycięzca spotkania AC Milan - Lecce zagra z SS Lazio.

Wyniki pozostałych wtorkowych meczów Pucharu Włoch:

Cagliari Calcio - Frosinone Calcio 4:1 (1:1)

Bramki: Gianluca Gaetano 2 (rz.k.), Gennaro Borrelli 67, Mattia Felici 80, Nicolo Cavuoti 85 - Edoardo Vergani 36.

21:00 - AC Milan - US Lecce (Transmisja - Polsat Sport 2 i Polsat Box Go)