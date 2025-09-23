Gwiazda tenisa zakończyła sezon! W tle problemy psychiczne. "Nie czuję się sobą"

Elina Switolina ma za sobą udane miesiące. W 2025 dotarła między innymi do dwóch wielkoszlemowych ćwierćfinałów: w Australian Open i Roland Garros, gdzie musiała uznać wyższość Igi Świątek. Zwyciężyła również imprezę rangi WTA 250 w Rouen. Łącznie wystąpiła w 15 turniejach, notując 35 zwycięstw i 14 porażek.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legenda tenisa

Na tym jednak koniec. Switolina za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała, że sezon dla niej dobiegł końca. Szczegóły tej decyzji mogą martwić.

"Ostatnio nie czuję się sobą. Nie jestem w odpowiednim stanie emocjonalnym i nie czuję się gotowa, by grać, dlatego kończę sezon w tym miejscu. Z biegiem lat nauczyłam się, że w tym sporcie nie chodzi o pieniądze, sławę czy rankingi - chodzi o gotowość do walki i danie z siebie wszystkiego. Teraz po prostu nie jestem na tym poziomie psychicznie ani emocjonalnie, by to zrobić" - wyjaśniła Ukrainka.

Switolina zauważyła, że potrzebuję odpoczynku, kładąc nacisk na sferę mentalną.

"Nie każdy dzień musi być produktywny, pełen siły czy energii. Niektóre dni są ciężkie - i to nie czyni mnie słabą. To po prostu oznacza, że jestem człowiekiem i potrzebuję czasu na odpoczynek, na odczuwanie, na oddech i na zwyczajne bycie. Dlatego daję sobie przestrzeń, której potrzebuję, by dojść do siebie i naładować baterię, zamiast się zmuszać. A kiedy wrócę na kort, chcę walczyć z całych sił i pokazać swoją najlepszą wersję - dla kibiców, dla samej gry i dla siebie" - dodała 13. tenisistka rankingu WTA.