Kolejny hit transferowy! Znana siatkarka dołączy do reprezentantki Polski

Dla 28-latki będzie to pierwszy transfer - w dodatku od razu zagraniczny. Całą dotychczasową karierę Wang spędziła w Tianjin Bohai Bank, z którym zdobyła siedem mistrzostw Chin, Klubowe Mistrzostwo Azji (2019) i srebro Klubowych Mistrzostw Świata (2024).

Co ciekawe, przyjście Chinki do Galatasaray nie zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone. Dziennikarze i kibice dowiedzieli się o transferze Yuanyuan Wang podczas podpisywania przez klub nowej umowy sponsorskiej, gdy jeden z działaczy - a konkretnie wiceprezes Mehmet Cibara - pochwalił się, że do ekipy dołączy kolejna gwiazda.

- 1 grudnia dołączy do nas kolejna zawodniczka, Yuanyuan Wang. Nasze siatkarki miały już okazję ją poznać. To bardzo szczera, otwarta dziewczyna. Liczymy, że dzięki niej zbudujemy silniejszy skład, który sięgnie po trofea nie tylko na krajowym podwórku, ale i w europejskich pucharach - powiedział Cibara, cytowany przez portal Fanatik.

Galatasaray Daikin Stambuł przeprowadziło w letnim okienku prawdziwą ofensywę transferową. Czwarta drużyna poprzedniego sezonu Sultanlar Ligi pozyskała między innymi rozgrywającą reprezentacji Turcji Naz Aydemir Akyol, przyjmującą reprezentacji Polski Martynę Łukasik, atakującą reprezentacji Belgii Kaję Grobelną i przyjmującą reprezentacji Włoch Myriam Syllę.