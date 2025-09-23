Koniec sezonu znanej tenisistki! Ogłosiła powód tej decyzji
Najwyżej notowana brazylijska tenisistka Beatriz Haddad Maia postanowiła przedwcześnie zakończyć sezon, aby „skupić się na zdrowiu”. Nie sprecyzowała, czy trapią ją jakieś dolegliwości.
„Kończę sezon 2025 nieco wcześniej niż planowałam, abym mogła odpocząć fizycznie i psychicznie przez dłuższy czas. Możecie być pewni, że wrócę silniejsza, a najlepsze jeszcze przede mną" - napisała na Instagramie.
W zeszłym tygodniu podczas turnieju WTA w Seulu 29-letnia zawodniczka miała problemy z oddychaniem w czasie meczu, a jej ręce trzęsły się podczas odpoczynku między gemami. Fizjoterapeuta zmierzył jej ciśnienie krwi, zanim wznowiła grę. Broniąca tytułu Haddad Maia w stolicy Korei Płd. odniosła zwycięstwo w pierwszej rundzie, ale odpadła w 1/8 finału z Niemką Ellą Seidel. Brazylijka prowadziła już 5:2 w trzecim secie i miała piłkę meczową, ale przegrała pięć kolejnych gemów. Turniej wygrała Iga Świątek.
To nie był udany rok dla Haddad Mai, która przegrała 26 z 42 meczów. Po szybkim odpadnięciu w Seulu była 10. zawodniczka światowego rankingu spadła na 40. miejsce.