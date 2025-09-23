Majchrzak ze spadkiem, Hurkacz z awansem. Zmiany w rankingu ATP

Tenis

Z dziennym opóźnieniem, z powodu kończących się we wtorek turniejów w Chinach, opublikowano ranking światowy tenisistów. Wciąż prowadzi w nim Hiszpan Carlos Alcaraz. Kamil Majchrzak, który od dwóch tygodni jest najwyżej notowanym Polakiem, spadł z 61. na 65. miejsce. Hubert Hurkacz jest 69.

fot. PAP/EPA
Hubert Hurkacz

Za Alcarazem ze stratą 760 punktów plasuje się niedawny lider zestawienia Włoch Jannik Sinner, a trzeci - już ze znaczącą różnicą - jest Niemiec Alexander Zverev.

 

Majchrzak oraz Hurkacz leczą kontuzje i nie uczestniczyli w minionym tygodniu w turniejach. Pierwszy z nich zanotował spadek z 61. na 65. pozycję, natomiast drugi - awansował z 71. na 69. lokatę.

 

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 22 września 2025:

 

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 11540 pkt
2. (2) Jannik Sinner (Włochy) - 10780
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) - 5930
4. (4) Novak Djokovic (Serbia) - 4830
5. (5) Taylor Fritz (USA) - 4675
6. (6) Ben Shelton (USA) - 4280
7. (7) Jack Draper (W. Brytania) - 3690
8 (8) Alex de Minaur (Australia) - 3545
9. (9) Lorenzo Musetti (Włochy) - 3505
10. (10) Karen Chaczanow (Rosja) - 3280
...
65. (61) Kamil Majchrzak (Polska) - 868
69. (71) Hubert Hurkacz (Polska) - 835

JC, PAP
