Majchrzak ze spadkiem, Hurkacz z awansem. Zmiany w rankingu ATP

Za Alcarazem ze stratą 760 punktów plasuje się niedawny lider zestawienia Włoch Jannik Sinner, a trzeci - już ze znaczącą różnicą - jest Niemiec Alexander Zverev.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda tenisa zakończyła sezon! W tle problemy psychiczne. "Nie czuję się sobą"

Majchrzak oraz Hurkacz leczą kontuzje i nie uczestniczyli w minionym tygodniu w turniejach. Pierwszy z nich zanotował spadek z 61. na 65. pozycję, natomiast drugi - awansował z 71. na 69. lokatę.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 22 września 2025:

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 11540 pkt

2. (2) Jannik Sinner (Włochy) - 10780

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) - 5930

4. (4) Novak Djokovic (Serbia) - 4830

5. (5) Taylor Fritz (USA) - 4675

6. (6) Ben Shelton (USA) - 4280

7. (7) Jack Draper (W. Brytania) - 3690

8 (8) Alex de Minaur (Australia) - 3545

9. (9) Lorenzo Musetti (Włochy) - 3505

10. (10) Karen Chaczanow (Rosja) - 3280

...

65. (61) Kamil Majchrzak (Polska) - 868

69. (71) Hubert Hurkacz (Polska) - 835

JC, PAP