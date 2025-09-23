MŚ siatkówka 2025. Gdzie oglądać ćwierćfinały? Transmisje TV i stream online. Plan transmisji meczów siatkówki

Faza grupowa wyłoniła szesnaście najlepszych drużyn tego turnieju. Do rundy pucharowej awans wywalczyły Tunezja, Iran, Polska, Holandia, Argentyna, Finlandia, USA, Portugalia, Bułgaria, Słowenia, Belgia, Włochy, Turcja, Kanada, Serbia oraz Czechy.

Przed nami najważniejsze mecze mistrzostw świata siatkarzy 2025. Ćwierćfinały zaplanowano na środę 24 września oraz czwartek 25 września.

Półfinały odbędą się w sobotę 27 września.

Z kolei w niedzielę 28 września zobaczymy mecz o trzecie miejsce oraz finał.

Reprezentacja Polski pewnie wygrała swoją grupę i w 1/8 finału zmierzyła się z Kanadą. Wygrała 3:1 i awansowała do ćwierćfinału. W nim zmierzy się z Turcją.

MŚ siatkówka 2025. Gdzie oglądać ćwierćfinały? Transmisje TV i stream online

Ćwierćfinały:





24 września (środa)

Włochy - Belgia, 9:15 (transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Polska - Turcja, 13:45 (transmisja - Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

