Turniej wkracza w decydującą fazę! Najlepsze akcje 1/8 finału MŚ siatkarzy 2025 (WIDEO)

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystartowały 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczyły awans do fazy play-off, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

Na tym etapie turnieju poznaliśmy już komplet ćwierćfinalistów mistrzostw. Spotkania 1/8 finału wyłoniły najlepszą ósemkę imprezy rozgrywanej na Filipinach. Największym powodem do radości dla polskich kibiców było zwycięstwo Biało-Czerwonych nad Kanadą 3:1.

Nie zabrakło również niespodzianek, np. Iran ograł Serbię po emocjonującym, pięciosetowym boju (3:2).

Oprócz Polski i Iranu w gronie ćwierćfinalistów znalazły się także drużyny Stanów Zjednoczonych, Bułgarii, Czech, Włoch oraz Belgii. Stawkę uzupełnia Turcja, która w kolejnej rundzie stanie na drodze Biało-Czerwonych.

Najlepsze akcje 1/8 finału MŚ siatkarzy 2025 w materiałach wideo:

MŚ siatkarzy 2025 - asy serwisowe:

MŚ siatkarzy 2025 - punktowe bloki:

MŚ siatkarzy 2025 - efektowne ataki:

Czempionat globu wkracza w decydującą fazę. Na 24 i 25 września zaplanowano ćwierćfinały, w sobotę 27 września odbędą się półfinały, a w niedzielę 28 września - mecze o medale.

