Turniej wkracza w decydującą fazę! Najlepsze akcje 1/8 finału MŚ siatkarzy 2025 (WIDEO)
Za nami faza 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy! Nie brakowało zaskakujących rozstrzygnięć, ale również znakomitych akcji. Bardzo długie wymiany, asy serwisowe, efektowne ataki i potężne bloki - zobacz najlepsze akcje fazy grupowej MŚ 2025.
Najlepsze bloki 1/8 finału MŚ siatkarzy 2025
Najlepsze asy 1/8 finału MŚ siatkarzy 2025
Najlepsze ataki 1/8 finału MŚ siatkarzy 2025
Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystartowały 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczyły awans do fazy play-off, która rozpoczęła się od 1/8 finału.
Na tym etapie turnieju poznaliśmy już komplet ćwierćfinalistów mistrzostw. Spotkania 1/8 finału wyłoniły najlepszą ósemkę imprezy rozgrywanej na Filipinach. Największym powodem do radości dla polskich kibiców było zwycięstwo Biało-Czerwonych nad Kanadą 3:1.
Nie zabrakło również niespodzianek, np. Iran ograł Serbię po emocjonującym, pięciosetowym boju (3:2).
Oprócz Polski i Iranu w gronie ćwierćfinalistów znalazły się także drużyny Stanów Zjednoczonych, Bułgarii, Czech, Włoch oraz Belgii. Stawkę uzupełnia Turcja, która w kolejnej rundzie stanie na drodze Biało-Czerwonych.
Najlepsze akcje 1/8 finału MŚ siatkarzy 2025 w materiałach wideo:
MŚ siatkarzy 2025 - asy serwisowe:
MŚ siatkarzy 2025 - punktowe bloki:
MŚ siatkarzy 2025 - efektowne ataki:
Czempionat globu wkracza w decydującą fazę. Na 24 i 25 września zaplanowano ćwierćfinały, w sobotę 27 września odbędą się półfinały, a w niedzielę 28 września - mecze o medale.