Nie żyje były piłkarz Pogoni Szczecin. Tragiczne okoliczności śmierci

Tragiczne informacje pojawiły się w brazylijskich mediach. W wieku 45 lat zmarł Anderson Soares da Silva, znany jako Neneca. Jak donoszą tamtejsi dziennikarze, były golkiper doznał zawału serca podczas oglądania meczu drużyny młodzieżowej Uniao Esporte Clube. Lekarze nie zdołali uratować jego życia.

Neneca ma za sobą bogatą karierę. Występował w wielu brazylijskich klubach, w tym między innymi w America Mineiro, Figueirense czy Botafogo-SP.

"Klub jest wdzięczny Nenece za poświęcenie i miłość do koszulki. Jego historia nigdy nie zostanie zapomniana" - napisał oficjalny profil klubu America Mineiro, żegnając byłego golkipera.

W sezonie 2005/2006 zanotował epizod w polskiej Ekstraklasie - wystąpił wówczas w czterech meczach ligowych w barwach Pogoni Szczecin.

BS, Polsat Sport