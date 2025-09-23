Nie żyje legenda tenisa

Pilic poprowadził daviscupową reprezentację Niemiec do trzech triumfów w 1988, 1989 i 1993 roku, mając u boku takich zawodników, jak Boris Becker, Michael Stich, Carl-Uwe Steeb i Eric Jelen. Z Chorwacją zwyciężył w 2005, a z Serbią w 2010 roku.

Sam był utalentowanym tenisistą, reprezentując Jugosławię. Wygrał dziewięć turniejów, a w Wielkim Szlemie jego największym osiągnięciem był finał French Open w 1973 roku, w którym przegrał z Rumunem Ilie Nastase. W deblu triumfował w US Open w 1970 roku, razem z Francuzem Pierre’em Barthesem, pokonując w finale Australijczyków Roya Emersona i Roda Lavera.

PAP