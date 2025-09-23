Niespodziewana decyzja skoczka narciarskiego. Takie wieści tuż przed sezonem

Fani skoków narciarskich z niecierpliwością odliczają dni do startu kolejnego sezonu Pucharu Świata. Ten ruszy już 21 listopada w Lillehammer.

Tymczasem niespodziewane wieści przekazał Casey Larson. Amerykanin postanowił zakończyć karierę.

"Dobrze kochani, to oficjalne! Kończę karierę! Bycie zawodowym skoczkiem narciarskim przez ostatnie 10 lat było niesamowitą przygodą, ale nadszedł czas, żeby otworzyć nowy rozdział. Dziękuję wszystkim, którzy to umożliwili" - napisał 26-latek w swoich mediach społecznościowych.

Kariera Larsona nie była bogata w sukcesy. Tylko dwukrotnie udało mu się zapunktować w konkursach Pucharu Świata: w 2020 był 28. w Ruce, a w 2023 zajął 18. miejsce w Rasnovie. W Rumunii uplasował się też na piątej lokacie w zawodach Letniego Grand Prix (2023). Brał również udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu i Pekinie.