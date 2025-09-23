Okiem Diabła: "Momenty były", czyli co wydarzyło się na mistrzostwach świata

Legendy kabaretu Marian Kociniak i Andrzej Zaorski tak rozpoczynały swoją serię skeczów Para-męt piczkers, czyli kulisy srebrnego ekranu:

- Fajny film wczoraj widziałem.

- Momenty były?

- No masz. Najlepiej jak..... (i tutaj szedł opis filmu).

Tak właśnie widziałem fazę grupową mistrzostw świata. Fajny mecz wczoraj widziałem, momenty były, a najlepiej jak:

- Odpadła Japonia, która przyjechała na turniej bez formy, bez pomysłu, bez agresji, ale za to z ogromną niepewnością na boisku. Zespół, z którego fantazja i radość z gry wylewała się na boisko hektolitrami w poprzednich sezonach, na Filipinach był pogubiony i bez mocy.

- Odpadła Francja, która przyjechała jako jeden z trzech największych faworytów z pragnieniem zdobycia złota, którego im brakuje. Zespół kompletny, z ławką rezerwowych, wiedzący, jak wygrywać duże turnieje, ale próbujący wygrywać swoją gwiazdą, która na boisko weszła prosto z grilla. Ngapeth to siatkarski geniusz. Zawodnik, którego palcem dotknął Bóg, któremu wszystko przychodzi łatwo, ale nie tym razem. W zeszłym roku przed IO wyglądał średnio, ale już podczas VNL wchodził na boisko i widać było, że forma rośnie. Tym razem trener Giani postanowił skopiować zeszły sezon, ale poza talentem w sporcie ważne jest również przygotowanie i praca, jaką włożysz przed zawodami. Ngapeth już w pierwszych setach wyglądał, jakby wyszedł z sauny i widać było, że zwyczajnie na boisku cierpi. Mimo wszystko zaczynał kolejne sety do momentu, aż tego dalej nie dało się ciągnąć. Da się talentem przykryć braki, ale w sporcie to się może udać raz.

Bardzo cenię trenera Gianniego, ale mam wrażenie, że teraz zrobiłby to inaczej. Chociaż to chyba normalne po przegranym turnieju, że chciałbyś go zagrać jeszcze raz. Może od razu z parą Clevenot-Louati albo zmuszając jakoś Ngapetha (wiem, że mogłoby to być trudne) do normalnych przygotowań. Wielu twardych sportowców, za takiego uważam Gianniego, pod dużą presją robi rzeczy niezrozumiałe, a niezrozumiałe dla mnie jest strofowanie Argentyńczyków po meczu za nadmierną radość. Jak się niby ma cieszyć zespół po wyeliminowaniu mistrza olimpijskiego? W hotelu? Milcząc?

- Odpadła Brazylia, która w VNL grała świetną siatkówkę, i to z kim? Z Serbią, która do decydującego meczu była jednym z największych rozczarowań 2025. Brazylia w 2025 roku: - MŚ - 17 miejsce - najgorszy wynik w historii - MŚ U-21 - 18 miejsce - najgorszy wynik w historii - MŚ U-19 - 10 miejsce - najgorszy wynik w historii. Problem w Brazylii robi się coraz większy. Coraz mniej wychowywanych zawodników, coraz słabsze wyniki, coraz słabsza krajowa liga. Światowa siatkówka bez silnej Brazylii wydaje się jakoś taka kulawa, więc kibicuję powrotu na szczyt zaraz za nami.

- Iran przez 3 minuty za burtą i to wydaje się w najsłabszej grupie. Ten sam Iran, który rósł z tygodnia na tydzień podczas VNL. Ciężko jest wszystko tłumaczyć brakiem Amina, bo cały zespół źle wygląda. Podobał mi się Piazza w pomeczowym przesłaniu do zawodników. "Jeżeli wchodzisz na ważny mecz, nie możesz mieć na sobie pampersa". Dobre!

- Finlandia gra ładną dla oka siatkówkę i wychodzi z bardzo trudnej grupy.

- Kuba odpadła, grając po prostu źle.

Zatem można się z Kociniakim i Zaorskim zdecydowanie zgodzić "MOMENTY BYŁY". Za to u nas jak w Rejsie Barei: "Polski aktor patrzy w lewo, patrzy w prawo i nic". Dzieje się oczywiście dużo, ale nic złego, nic niepokojącego, nic, co mogłoby spędzać sen z powiek Grbicia. Jesteśmy tam, gdzie mieliśmy być, wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy drobne kłopoty, ale nic wielkiego, czym można byłoby się przejmować. Wszyscy zdrowi, mimo drobnych problemów, forma rośnie, więc czekamy na duże mecze dużego zespołu. Można poprawić przyjęcie zagrywki, może Huber coś w bloku złapać, można poprawić serwis. Wszystko można, dlatego ja jestem wciąż spokojny i czekam najpierw na Turków i spodziewam się meczu sezonu z Włochami. Tydzień temu pisałem o cenach biletów i ogromnym błędzie organizatorów. Skoro masz halę na 16000 miejsc, to miej trochę rozsądku, bo te obniżki najpierw o 30%, później o kolejne 30%, a na koniec kolejne 50% dla studentów to jest kabaret, a nie zarządzanie imprezą.