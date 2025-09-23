Polacy w Lidze Europy. Kogo możemy zobaczyć w europejskim pucharze?

W środę 24 września odbędą się pierwsze mecze fazy ligowej Ligi Europy. Chociaż żaden polski klub nie był w stanie zagwarantować sobie miejsca w drugim największym europejskim pucharze, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

Oczywiście, niektórzy z nich są zdecydowanie bliżej gry od innych. Praktycznie pewni możemy być występów między innymi Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora czy Matty'ego Casha. Natomiast gra takich zawodników jak Jan Ziółkowski czy Bartosz Żelazowski stoi pod znakiem zapytania.

W poniższej galerii prezentujemy pełną listę polskich piłkarzy zgłoszonych do gry w tym sezonie Ligi Europy.

Polacy w Lidze Europy 2025/2026 Zobacz galerię

Transmisje z meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport