Tenis

Katarzyna Kawa nie wystąpi w turnieju głównym WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Polska tenisistka przegrała w decydującej rundzie kwalifikacji z Węgierką Dalmą Galfi 5:7, 2:6.

Polka odpadła w kwalifikacjach tenisowego turnieju
fot. PAP
Katarzyna Kawa

Wcześniej Kawa wyeliminowała Australijkę Storm Hunter 7:6 (7-5), 7:6 (7-0).

 

W rozpoczynającym się w środę turnieju głównym najwyżej rozstawioną zawodniczką będzie Iga Świątek. W pierwszej rundzie ma tzw. wolny los, a w drugiej zmierzy się z Chinką Yue Yuan lub reprezentantką Kazachstanu Julią Putincewą.

 

Oprócz Świątek wystąpią Magdalena Fręch i Magda Linette. 

 

W stolicy Chin zabraknie liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki, która wycofała się z powodów zdrowotnych. Białorusinka przed rokiem w stolicy Chin dotarła do ćwierćfinału, więc w całości straci wywalczone wtedy 215 punktów. Obecnie wyprzedza o 2792 pkt Świątek, która w niedzielę wygrała turniej w Seulu i zdobyła 500 punktów.

 

Tytułu w Pekinie bronić będzie Amerykanka Coco Gauff. Świątek była tam najlepsza w 2023 roku, czym nawiązała do triumfów Agnieszki Radwańskiej w latach 2011 i 2016.

BS, PAP
