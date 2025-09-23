Polsat Futbol Cast - 24.09. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

W środę czekają nas zaległe mecze 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w których zmierzą się wszystkie 4 drużyny reprezentujące nasz kraj w nadchodzącej edycji Ligi Konferencji. Mający swoje problemy Raków Częstochowa zmierzy się z aktualnym mistrzem z Poznania, a nieprzekonująca w ostatnim czasie Legia Warszawa podejmie przy ulicy Łazienkowskiej 3 Jagiellonię Białystok. Jak forma naszych ligowców przełoży się na występy w Europie i czy zdążymy z budowaniem jej przed zbliżającymi się spotkaniami?

Tomasz Hajto i Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu" skomentują też wyniki tegorocznej gali "Złotej Piłki", a te - jak zwykle w przypadku plebiscytu organizowanego przez "France Football" - przyniosły wiele emocji. Szczególnie w kontekście braku tego trofeum w gablocie Roberta Lewandowskiego, który kilka lat temu wydawał się murowanym faworytem do zwycięstwa. Pocieszeniem dla Polaków jest tym razem trofeum dla najlepszej napastniczki roku, które zasłużenie wywalczyła Ewa Pajor.

Na koniec szczegółowo zapowiemy środowe i czwartkowe mecze Ligi Europy na sportowych antenach Polsatu, przyglądając się bliżej Polakom występującym na co dzień w zespołach, które będą w niej rywalizowały. Jan Bednarek i Jakub Kiwior z FC Porto, Łukasz Skorupski z Bologna FC, Matty Cash z ekipy Aston Villa, czy Sebastian Szymański z Fenerbahce, to tylko niektóre z polskich nazwisk, które będziemy mogli usłyszeć w zbliżającym się sezonie.



Transmisja Polsat Futbol Cast w środę 24 września, o godzinie 09:00, w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go, Polsatsport.pl i kanale YouTube Polsatu Sport.

