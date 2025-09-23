Polscy siatkarze powalczą o półfinał. Nikola Grbić ma nadzieję na jedno

Polacy już zapewnili sobie awans do ćwierćfinału czempionatu. Nasi zawodnicy w 1/8 finału pokonali Kanadyjczyków, a teraz czeka ich starcie z Turkami, którzy bardzo dobrze prezentują się podczas tegorocznej imprezy.

ZOBACZ TAKŻE: Dwóch gigantów już wróciło do domu. To może być moment, na który czekała Polska

Marcin Lepa przed środowym spotkaniem zapytał Nikolę Grbicia, czy reprezentacja Turcji jest obecnie w najlepszej formie od lat.

- Absolutnie. To jest coś, na co musimy się przygotować. Oni teraz grają dużo lepiej. Grają siatkówkę, która jest na wysokim poziomie. Mają dobrego rozgrywającego i jednego z najlepszych atakujących na mistrzostwach świata. Mają naprawdę dobry zespół - przyznał selekcjoner Biało-Czerwonych. - To jest sytuacja, w której jesteśmy cały czas. Każdy zespół gra z nami najlepiej, jak potrafi i ryzykuje bardzo dużo. Musimy być gotowi.

Serbski szkoleniowiec powiedział także kilka słów na temat mocnych i słabych stron tureckich siatkarzy.

- Oni są dobrzy w zagrywce, ale gorsi w przyjęciu. Mają dobrą obronę i atak na wysokim poziomie - ocenił trener. - Przez to musimy być gotowi grać w siatkówkę na wysokim poziomie w każdym elemencie. Jesteśmy i będziemy przygotowani na trudny mecz. Mam nadzieję, że nie będziemy grać tie-breaka.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale MŚ. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska – Turcja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w środę 24 września o godzinie 13.45. Przedmeczowe studio od godziny 12.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.

AA, Polsat Sport