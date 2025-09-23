Polska - Turcja siatkówka mężczyzn online. Kiedy? O której mecz mistrzostwa świata?

Polska - Turcja to ćwierćfinałowy mecz mistrzostw świata w siatkówkę mężczyzn. Podczas turnieju na Filipinach zarówno Polska, jak i Turcja spisują się bardzo dobrze i obie reprezentacje awansowały do tej fazy imprezy.

Po raz ostatni Polska i Turcja rywalizowały kilka miesięcy temu podczas Ligi Narodów siatkarzy. Wówczas siatkarze Nikoli Grbicia wygrali w trzech setach.

Polska - Turcja. Kiedy mecz mistrzostw świata?

Kiedy mecz Polska - Turcja w mistrzostwach świata 2025? To najważniejsze pytanie, jakie zadają sobie fani siatkówki w naszym kraju. Termin meczu Polska - Turcja w ćwierćfinale MŚ na Filipinach to środa 24 września.

Polska - Turcja. O której mecz?

Z racji tego, że turniej rozgrywany jest na Filipinach, ważną kwestią jest również to, o której jest mecz Polska - Turcja w siatkówkę. Jak się okazało, godzina meczu siatkarzy Polska - Turcja to 14.00 polskiego czasu.

Polska - Turcja siatkówka online

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Turcja? Transmisja meczu mistrzostw świata Polska – Turcja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w środę 24 września o godzinie 13.45. Przedmeczowe studio od godziny 12.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.

Ćwierćfinały MŚ 2025 zaplanowano na środę 24 września oraz czwartek 25 września. Półfinały odbędą się w sobotę 27 września.

Z kolei w niedzielę 28 września zobaczymy mecz o trzecie miejsce oraz finał.

BS, Polsat Sport