Polska - Turcja. Siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online ćwierćfinał MŚ

Przed nami decydujące rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata w siatkówkę mężczyzn. Polska wywalczyła awans do ćwierćfinału - w meczu 1/8 finału podopieczni Nikoli Grbicia wyeliminowali Kanadyjczyków, triumfując w czterech setach.

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

- Cieszę się, że gramy dalej. To nie jest turniej faworytów, a my się trzymamy na powierzchni i oby tak było do końca - przyznał po meczu z Kanadą kapitan polskiej kadry Bartosz Kurek.

Również cztery sety trwało poprzednie spotkanie Turków. Siatkarze Slobodana Kovaca ograli Holendrów, grupowych rywali Biało-Czerwonych.

Po raz ostatni Polska i Turcja grały ze sobą w czerwcu tego roku - podczas siatkarskiej Ligi Narodów. Spotkanie było wyrównane, ale Polacy wygrali w trzech setach.



Jak będzie tym razem w ćwierćfinale mistrzostw świata siatkarzy na Filipinach?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Turcja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14.00.

BS, Polsat Sport