Puchar Polski: Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz zagrają w meczu 1/32 finału Pucharu Polski. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz na Polsatsport.pl.

Czas na rozgrywki Pucharu Polski w piłce nożnej. Już w 1/32 finału czeka nas wiele ciekawych starć a na boisku pojawi się sporo drużyn z centralnego poziomu rozgrywek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wyrok zapadł! Były prezes Juventusu ukarany

 

Do rozgrywek od 1/16 finału przystąpią cztery czołowe polskie drużyny. Mowa o Lechu Poznań, Rakowie Częstochowa, Jagiellonii Białystok oraz Legii Warszawa.

 

W poprzednim sezonie w Pucharze Polski triumfowała wspomniana Legia, która pokonała w wielkim finale Pogoń Szczecin 4:3. Spotkanie zostało rozegrane tradycyjnie na Stadionie Narodowym.

 

Dla „Portowców” była to druga porażka z rzędu w finale. Sezon wcześniej po trofeum po emocjonującej dogrywce sięgnęła Wisła Kraków.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAPUCHAR POLSKI

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 