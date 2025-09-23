Puchar Polski: Stal Rzeszów - Korona Kielce. Relacja live i wynik na żywo
Stal Rzeszów - Korona Kielce to spotkanie w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 17:30.
W rywalizacji w 1. rundzie biorą udział 54 zespoły - 13 z PKO BP Ekstraklasy, 17 z Betclic 1 Ligi, 8 z drugiej, 11 z trzeciej, 4 z czwartej oraz jedna z piątej ligi.
Zwycięzcy 27 par awansują do 1/16 finału. Wówczas stawkę uzupełnią drużyny reprezentujące Polskę w europejskich pucharach - Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa, dołączy także Pogoń Szczecin - w pierwszej rundzie wylosowała Kotwicę Kołobrzeg, która nie przystąpiła do rozgrywek ligowych, a to wyklucza ją z Pucharu Polski.
ZOBACZ TAKŻE: Wielki problem Barcelony. Lewandowski zareagował natychmiast
Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.
Stal Rzeszów w poprzedniej edycji Pucharu Polski odpadła w pierwszej rundzie, gdyż przegrała z Pogonią Szczecin 0:3.
Natomiast Korona Kielce doszła do ćwierćfinału, w którym uległa Ruchowi Chorzów 0:2.
Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 17:30.
Przejdź na Polsatsport.pl