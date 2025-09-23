Tabilo ograł Musettiego w finale w Chengdu

28-letni Tabilo zdobył trzeci tytuł w karierze, po sukcesach w Auckland i Santa Ponca w 2024 roku. Dzięki zwycięstwu powróci do pierwszej setki klasyfikacji ATP - na 72. miejsce.

Natomiast młodszy o pięć lat Musetti, brązowy medalista olimpijski z Paryża, dziewiąty w rankingu ATP, wciąż ma na koncie tylko dwa wygrane turnieje, oba w 2022 roku - w Neapolu i Hamburgu. Przed rokiem w Chengdu również poniósł porażkę w finale.

Wynik finału:

Alejandro Tabilo (Chile) - Lorenzo Musetti (Włochy, 1) 6:3, 2:6, 7:6 (7-5)