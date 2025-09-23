Ten gol zadecydował o wszystkim! Jak wyglądał poprzedni finał Ligi Europy? (WIDEO)

Piłkarscy kibice na całym świecie już od dłuższego czasu czekali właśnie na ten moment. Ruszają fazy ligowe europejskich pucharów. Już w środę 24 września rozpocznie się pierwsza kolejka premierowego etapu Ligi Europy. Z tej okazji przypominamy, kto ostatnio sięgnął po prestiżowe trofeum.

Finał Ligi Europy w sezonie 2024/2025 odbył się 21 maja na Estadio San Mamés w Bilbao. Naprzeciwko siebie stanęli piłkarze Tottenhamu Hotspur i Manchesteru United. Według wielu fanów i ekspertów to "Czerwone Diabły" były faworytami tego arcyważnego spotkania.

Wynik spotkania w 42. minucie otworzyły jednak "Koguty". Piłkę w pole karne zespołu z Manchesteru z lewego skrzydła dośrodkował Pape Matar Sarr. Po krótkim zamieszaniu przed bramką Andre Onany na listę strzelców wpisał się Brennan Johnson. Jak się okazało, gol Walijczyka był jedynym trafieniem w całym spotkaniu.

Co prawda Manchester United miał bardzo dobrą okazję do wyrównania w drugiej połowie, jednak świetną interwencją popisał się Micky van de Ven, który w ekwilibrystyczny sposób wybił piłkę z linii bramkowej po strzale głową Rasmusa Hojlunda.

Chociaż to "Czerwone Diabły" przeważały w praktycznie każdej statystyce, to Tottenham był w stanie dowieźć jednobramkowe prowadzenie i tym samym sięgnąć po trofeum. Poniżej prezentujemy składy i skrót z finału Ligi Europy w sezonie 2024/2025.

Tottenham Spurs - Manchester United 1:0 (1:0)

Bramka: Brennan Johnson 42

Tottenham Spurs: Guglielmo Vicario - Pedro Porro, Cristian Gabriel Romero, Micky Van de Ven, Destiny Udogie (Djed Spence 90) - Pape Matar Sarr (Archie Gray 90), Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur - Brennan Johnson (Kevin Danso 78), Dominic Solanke, Richarlison (Son Heung-Min 67). Trener: Ange Postecoglou

Manchester United: Andre Onana - Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw - Noussair Mazraoui (Diogo Dalot 85), Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu (Kobbie Mainoo 90) - Amad Diallo, Rasmus Hojlund (Joshua Zirkzee 71), Mason Mount (Alejandro Garnacho 71). Trener: Ruben Amorim

Żółte kartki: Tottenham - Micky van de Ven, Richarlison, Yves Bissouma; Manchester United - Amad Diallo, Joshua Zirkzee, Harry Maguire.

Sędzia: Felix Zwayer

AA, Polsat Sport