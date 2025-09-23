Ten gol zadecydował o wszystkim! Jak wyglądał poprzedni finał Ligi Europy? (WIDEO)
Zaczynamy kolejny sezon Ligi Europy! Zanim ekipy ze Starego Kontynentu rozpoczną tę edycję międzynarodowych zmagań, warto przypomnieć, jak wyglądał finał drugiego największego europejskiego pucharu w sezonie 2024/2025.
Tottenham Hotspur - Manchester United. Skrót meczu
Tottenham wygrał Ligę Europy! Ceremonia medalowa
Tottenham - Manchester United. Gol Brennana Johnsona
Kosmiczna interwencja w finale Ligi Europy! Jak on to zrobił?
Piłkarscy kibice na całym świecie już od dłuższego czasu czekali właśnie na ten moment. Ruszają fazy ligowe europejskich pucharów. Już w środę 24 września rozpocznie się pierwsza kolejka premierowego etapu Ligi Europy. Z tej okazji przypominamy, kto ostatnio sięgnął po prestiżowe trofeum.
ZOBACZ TAKŻE: Ewa Pajor z historyczną nagrodą! Zdeklasowała konkurencję
Finał Ligi Europy w sezonie 2024/2025 odbył się 21 maja na Estadio San Mamés w Bilbao. Naprzeciwko siebie stanęli piłkarze Tottenhamu Hotspur i Manchesteru United. Według wielu fanów i ekspertów to "Czerwone Diabły" były faworytami tego arcyważnego spotkania.
Wynik spotkania w 42. minucie otworzyły jednak "Koguty". Piłkę w pole karne zespołu z Manchesteru z lewego skrzydła dośrodkował Pape Matar Sarr. Po krótkim zamieszaniu przed bramką Andre Onany na listę strzelców wpisał się Brennan Johnson. Jak się okazało, gol Walijczyka był jedynym trafieniem w całym spotkaniu.
Co prawda Manchester United miał bardzo dobrą okazję do wyrównania w drugiej połowie, jednak świetną interwencją popisał się Micky van de Ven, który w ekwilibrystyczny sposób wybił piłkę z linii bramkowej po strzale głową Rasmusa Hojlunda.
Chociaż to "Czerwone Diabły" przeważały w praktycznie każdej statystyce, to Tottenham był w stanie dowieźć jednobramkowe prowadzenie i tym samym sięgnąć po trofeum. Poniżej prezentujemy składy i skrót z finału Ligi Europy w sezonie 2024/2025.
Tottenham Spurs - Manchester United 1:0 (1:0)
Bramka: Brennan Johnson 42
Tottenham Spurs: Guglielmo Vicario - Pedro Porro, Cristian Gabriel Romero, Micky Van de Ven, Destiny Udogie (Djed Spence 90) - Pape Matar Sarr (Archie Gray 90), Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur - Brennan Johnson (Kevin Danso 78), Dominic Solanke, Richarlison (Son Heung-Min 67). Trener: Ange Postecoglou
Manchester United: Andre Onana - Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw - Noussair Mazraoui (Diogo Dalot 85), Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu (Kobbie Mainoo 90) - Amad Diallo, Rasmus Hojlund (Joshua Zirkzee 71), Mason Mount (Alejandro Garnacho 71). Trener: Ruben Amorim
Żółte kartki: Tottenham - Micky van de Ven, Richarlison, Yves Bissouma; Manchester United - Amad Diallo, Joshua Zirkzee, Harry Maguire.
Sędzia: Felix Zwayer
Transmisje meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.
Przejdź na Polsatsport.pl