Włochy - Belgia. Siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?

Czas na kolejne rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata siatkarzy 2025. W pierwszym meczu 1/4 finału Włochy zmierzą się z Belgią.

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

Przypomnijmy - do ćwierćfinału awansowała już między innymi reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni ograli Kanadyjczyków, triumfując w czterech setach. O półfinał powalczą z Turkami.

Tytułu mistrzowskiego bronią Włochy, które w finale MŚ 2022 rozegranym w katowickim Spodku pokonały Polskę 3:1. Biało-Czerwoni z kolei sięgali po mistrzostwo świata trzykrotnie – w 1974, 2014 i 2018 roku. W 2006 roku Polacy zdobyli srebrne medale pod wodzą Raula Lozano, przegrywając w finale z Brazylią.

Włochy - Belgia. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?

Wynik meczu Włochy - Belgia poznamy w środę 24 września. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Włochy - Belgia, poinformujemy tuż po ostatniej akcji meczu - start spotkania o godzinie 09.30 polskiego czasu.

