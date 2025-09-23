Współpraca daje efekty! Za nami Kongres "Sport, Biznes, Samorząd"

We wtorek (23 września) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się Kongres "Sport, Biznes, Samorząd", podczas którego przedstawiciele tych trzech środowisk wymieniali się doświadczeniami, omawiali perspektywy współpracy i przedstawiali dowody na to, że na synergii tych obszarów może skorzystać każdy z nich.

Fot. Polsat Sport
Kongres "Sport, Biznes, Samorząd" pokazał korzyści, wynikające ze współpracy tych trzech obszarów

Województwo lubelskie, które było gospodarzem Kongresu, już od dłuższego czasu aktywnie angażuje się we wspieranie sportu, widząc w nim doskonałą platformę nie tylko do poprawiania zdrowia mieszkańców, ale i - w szerszej perspektywie - także poprawę gospodarki poprzez przyciąganie inwestorów dzięki osiągającym sukcesy klubom czy zawodnikom, a także turystki poprzez zapewnianie im wydarzeń sportowych na wysokim poziomie.

 

- Nie ma lepszej reklamy od połączonych sił biznesu, samorządu i sportu - podkreślił w rozmowie z Tomaszem Lachem z Polsatu Sport Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

 

 

O tym, jak ważna jest współpraca sportu, biznesu i samorządu, doskonale wie Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i świeżo upieczona wicemistrzyni świata w boksie. Sportsmenka podkreślała, że zwłaszcza w początkowych latach kariery wsparcie - czy to sponsorów, czy samorządu - jest niezbędne, by zawodnicy w ogóle mogli marzyć o jakichkolwiek sukcesach.

 

- Wsparcie stypendialne, zwłaszcza młodego zawodnika, trzyma go przy sporcie - wyjaśniła pięściarka.

 

 

Co ciekawe, z dziesięciu medali olimpijskich, wywalczonych przez "Biało-Czerwonych" na ostatnich igrzyskach w Paryżu, aż trzy zostały zdobyte albo przez przedstawicieli województwa lubelskiego (Szeremeta, Aleksandra Mirosław), albo przy ich wydatnej pomocy (grający w Bogdance LUK Wilfredo Leon).

 

- Lubelskie jest pierwsze w skali kraju nie tylko pod względem wspierania sportu, ale i sukcesów sportowych - powiedział w rozmowie z Tomaszem Lachem z Polsatu Sport Marcin Szewczak, członek zarządu Województwa Lubelskiego.

 

 

Potrzebę szerszego wspierania finansowego sportu dzieci i młodzieży zgłosił również Arkadiusz Onyszko, były bramkarz reprezentacji Polski, wicemistrz olimpijski z Barcelony.

 

- Bolączką sportu młodzieżowego jest to, że jest niedofinansowany - zaznaczył Onyszko, dodając, że jednym z kluczowych postulatów Kongresu było również to, by zajęcia wychowania fizycznego w szkołach już w najmłodszych klasach (1-3) prowadzili wykwalifikowani trenerzy.

 

 

Pozytywną rzeczą, którą można było zaobserwować podczas Kongresu "Sport, Biznes, Samorząd", było to, że firmy i samorządy coraz chętniej garną się do inwestycji w sport. Współpraca ta daje bowiem wszystkich wymierne efekty: zawodnicy mają pieniądze, niezbędne, by mogli oni w pełni poświęcić się swojej dyscyplinie, a biznes i samorząd mają reklamę, która - zwłaszcza przy sukcesach zawodników w imprezach rangi mistrzostw Europy, MŚ czy igrzysk - warta jest każdej zainwestowanej złotówki.

