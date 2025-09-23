WTA w Pekinie: Katarzyna Kawa - Dalma Galfi. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Kawa zagra z Dalmą Galfi z finale kwalifikacji do turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Dalma Galfi na Polsatsport.pl.

Polka w poprzednim spotkaniu po bardzo emocjonującym boju wygrała z Australijką Storm Hunter. 7:6 (7-5), 7:6 (7-0). Galfi, by zwyciężyć, potrzebne były aż trzy sety. Węgierka pokonała Lindę Fruhvirtovą 6:2, 4:6, 6:4.  

 

W drabince głównej turnieju w Pekinie zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Dalma Galfi na Polsatsport.pl.

