Zapadła decyzja w sprawie Magdy Linette! W tle zdrowotne problemy gwiazdy
Magda Linette szykowała się do meczu pierwszej rundy turnieju w Pekinie, kiedy organizatorzy poinformowali o ważnej zmianie. Z imprezy w Chinach z powodu kontuzji wycofała się Elina Svitolina, a to oznacza, że Linette dzięki wolnemu losowi ma już zapewnione miejsce w drugiej rundzie.
Linette na pewno będzie miała ochotę zaprezentować się z jak najlepszej strony podczas turnieju w Pekinie, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej ostatnie wyniki. Warto powiem przypomnieć, że pochodząca z Poznania tenisistka przegrała w pierwszej rundzie US Open, a następnie na tym samym etapie turnieju skreczowała podczas imprezy w Guadalajarze.
Teraz Polkę czekają zmagania w Chinach, które zaczęły się dla niej bardzo dobrze. Z turnieju z powodu kontuzji biodra wycofała się bowiem Elina Svitolina, a to oznacza, że Linette otrzymała wolny los i nie będzie musiała brać udziału w pierwszej rundzie rywalizacji, w której jej przeciwniczką miała być Bianca Andreescu.
Pochodząca z Poznania zawodniczka ma już zapewnione miejsce w drugiej rundzie chińskiego turnieju. Jej przeciwniczką na tym etapie będzie triumfatorka meczu Tatjana Maria - Marie Bouzkova. Należy zaznaczyć, że w Pekinie zobaczymy też Igę Świątek i Magdalenę Fręch.
