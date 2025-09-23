Zapadła decyzja w sprawie Magdy Linette! W tle zdrowotne problemy gwiazdy

Linette na pewno będzie miała ochotę zaprezentować się z jak najlepszej strony podczas turnieju w Pekinie, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej ostatnie wyniki. Warto powiem przypomnieć, że pochodząca z Poznania tenisistka przegrała w pierwszej rundzie US Open, a następnie na tym samym etapie turnieju skreczowała podczas imprezy w Guadalajarze.

Teraz Polkę czekają zmagania w Chinach, które zaczęły się dla niej bardzo dobrze. Z turnieju z powodu kontuzji biodra wycofała się bowiem Elina Svitolina, a to oznacza, że Linette otrzymała wolny los i nie będzie musiała brać udziału w pierwszej rundzie rywalizacji, w której jej przeciwniczką miała być Bianca Andreescu.

Pochodząca z Poznania zawodniczka ma już zapewnione miejsce w drugiej rundzie chińskiego turnieju. Jej przeciwniczką na tym etapie będzie triumfatorka meczu Tatjana Maria - Marie Bouzkova. Należy zaznaczyć, że w Pekinie zobaczymy też Igę Świątek i Magdalenę Fręch.

AA, Polsat Sport