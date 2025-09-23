Zieliński/Romboli - Borges/Matos na żywo. ATP w Tokio. Relacja live i wynik online
Jan Zieliński/Fernando Romboli - Nuno Borges/Rafael Matos to spotkanie drugiej rundy eliminacji turnieju ATP w Tokio. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Fernando Romboli - Nuno Borges/Rafael Matos na Polsatsport.pl.
Jan Zieliński wrócił do gry po zmaganiach Pucharu Davisa. Rywalizuje w eliminacjach turnieju rangi ATP 500 w Tokio u boku nowego partnera. Jest nim Fernando Romboli.
Polsko-brazylijska para zdążyła już zadebiutować po jednej stronie siatki. W pierwszej rundzie kwalifikacji Zieliński i Romboli odprawili bowiem Urugwajczyka Ariela Behara i Włocha Luciano Darderiego.
O awans do głównej drabinki japońskich zmagań Zieliński i Romboli mierzą się z Nuno Borgesem i Rafaelem Matosem. Portugalsko-brazylijski duet poprzednio pokonał reprezentantów gospodarzy Shintaro Mochizukiego i Reia Sakamoto.
