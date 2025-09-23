Zwrot akcji ws. przyszłości Djokovicia! Zaskakujące wieści

Coraz częściej wiek daje się we znaki Novakowi Djokoviciowi. 38-latek nie występuje już tak regularnie, jak w czasach swojej świetności. Stawia na regenerację i celuje w turnieje najwyższej rangi.

Początkowo w planach Serba na resztę 2025 był start w pokazowej imprezie Six Kings Slam w Rijadzie (15-18 października) oraz zmagania ATP 250 w Atenach (2-8 listopada).

Teraz Djoković zmienił swój kalendarz. Potwierdzono, że wystąpi również w "tysięczniku" w Szanghaju. Ten rozpocznie się już 25 września, a zakończy - 1 października.

Serb smak zwycięstwa w Chinach zna bardzo dobrze. Triumfował w tych zawodach już czterokrotnie: 2012, 2013, 2015 i 2018.

Dodatkowo, decyzja Djokovicia o grze w Szanghaju spowodowała, że istnieje szansa na występ 38-latka także w kończącym sezon turnieju ATP Finals w Turynie. Ten wystartuje jednak 9 listopada, czyli dzień po finale rywalizacji w Atenach.