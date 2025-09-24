Asysta Polaka w Pucharze Włoch! Decydowały rzuty karne (WIDEO)

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Poznaliśmy kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Pucharu Włoch! W środowym meczu na stadionie w Parmie Adrian Benedyczak zaliczył asystę, a jego drużyna zapewniła sobie awans do kolejnej rundy turnieju. Sprawdźcie wyniki wszystkich środowych spotkań Pucharu Włoch.

Asysta Polaka w Pucharze Włoch! Decydowały rzuty karne (WIDEO)
fot: PAP
Adrian Benedyczak
  • Parma pokonała Spezię w Pucharze Włoch po rzutach karnych
  • Adrian Benedyczak asystował przy bramce dla Parmy
  • Mecz zakończył się remisem 2:2 po dogrywce
  • Parma grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Plicco
  • Gianluca Lapadula wyrównał w końcówce regulaminowego czasu gry
  • Daniel Mikołajewski przesiedział mecz na ławce rezerwowych
  • W kolejnej rundzie Parma zmierzy się z Bologną
  • Wyniki pozostałych meczów Pucharu Włoch

Środowa rywalizacja w Pucharze Włoch rozpoczęła się od meczu Parmy ze Spezią. Spotkanie było szczególnie interesujące dla kibiców reprezentacji Polski ze względu na obecność Adriana Benedyczaka w wyjściowym składzie gospodarzy. Od pierwszych minut to właśnie "Crociati" przejęli inicjatywę. W 26. minucie prowadzenie Parmie zapewnił Szwajcar Sascha Birtschgi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Liga Europy. Wyniki meczów pierwszej kolejki

 

Kolejne bramki padły dopiero pod koniec pierwszej połowy, kiedy obie ekipy uaktywniły się ofensywnie. Najpierw wyrównał Giuseppe Aurelio dla Spezii, a chwilę później kluczową rolę odegrał Benedyczak, który precyzyjnie dograł piłkę do Mateo Pellegrino, dając Parmie ponowne prowadzenie. Od 76. minuty gospodarze musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla młodego Elii Plicco. Sześć minut później doświadczony Gianluca Lapadula doprowadził do wyrównania i taki wynik utrzymał się aż do końca regulaminowego czasu gry i dogrywki. W serii rzutów karnych lepsi okazali się zawodnicy Parmy, zwyciężając 4:3.

 

W kadrze Parmy na ławce rezerwowych całe spotkanie spędził Daniel Mikołajewski. Inni Polacy - Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski - nie zostali zgłoszeni do kadry Spezii na ten mecz.

 

W 1/8 finału Pucharu Włoch Parma zmierzy się z Bologną.

 

 

Parma Calcio - Spezia Calcio 2:2 (2:1) [4:3 po rzutach karnych]

Bramki: Sascha Birtschgi 26, Mateo Pellegrino 45+1 - Giuseppe Aurelio 44, Gianluca Lapadula 82.

 

Rzuty karne trafione: Patrick Cutrone, Abdoulaye Ndiaye, Adrian Bernabe Garcia, Christian Ordonez - Rachid Kouda, Vanja Vlahovic, Fellipe Jack.

 

Rzuty karne nietrafione: Alessandro Circati - Edoardo Soleri, Gianluca Lapadula.

 

Parma: Zion Suzuki - Enrico Del Prato (46. Alessandro Circati), Mariano Troilo, Abdoulaye Ndiaye - Sascha Britschgi, Nahuel Estevez (70. Mandela Keita), Christian Ordonez, Oliver Sorensen (46. Elia Plicco), Mathias Lovik - Adrian Benedyczak (73. Patrick Cutrone), Mateo Pellegrino (80. Adrian Bernabe Garcia).

 

Spezia: Mouhamadou Sarr - Matteo Onofri (80. Edoardo Soleri), Andrea Cistana, Fellipe Jack - Luca Vignali (70. Antonio Candela), Francesco Cassata (57. Rachid Kouda), Adam Nagy, Christian Comotto, Giuseppe Aurelio (70. Pietro Beruatto) - Gabriele Artistico (57. Gianluca Lapadula), Vanja Vlahovic.

 

Żółte kartki: Fellipe Jack.

 

Czerwona kartka: Elia Plicco.

 

Sędziował: Giuseppe Mucera (Włochy).

Wyniki pozostałych wtorkowych meczów Pucharu Włoch:

Verona - Venezia 0:0 (0:0) [4:5 po rzutach karnych]

 

21:00 - Como - Sassuolo

Przejdź na Polsatsport.pl
ADRIAN BENEDYCZAKPARMAPIŁKA NOŻNAPUCHAR WŁOCHSPEZIAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Węgry - Portugalia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 