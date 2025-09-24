Asysta Polaka w Pucharze Włoch! Decydowały rzuty karne (WIDEO)
Poznaliśmy kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Pucharu Włoch! W środowym meczu na stadionie w Parmie Adrian Benedyczak zaliczył asystę, a jego drużyna zapewniła sobie awans do kolejnej rundy turnieju. Sprawdźcie wyniki wszystkich środowych spotkań Pucharu Włoch.
- Parma pokonała Spezię w Pucharze Włoch po rzutach karnych
- Adrian Benedyczak asystował przy bramce dla Parmy
- Mecz zakończył się remisem 2:2 po dogrywce
- Parma grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Plicco
- Gianluca Lapadula wyrównał w końcówce regulaminowego czasu gry
- Daniel Mikołajewski przesiedział mecz na ławce rezerwowych
- W kolejnej rundzie Parma zmierzy się z Bologną
- Wyniki pozostałych meczów Pucharu Włoch
Środowa rywalizacja w Pucharze Włoch rozpoczęła się od meczu Parmy ze Spezią. Spotkanie było szczególnie interesujące dla kibiców reprezentacji Polski ze względu na obecność Adriana Benedyczaka w wyjściowym składzie gospodarzy. Od pierwszych minut to właśnie "Crociati" przejęli inicjatywę. W 26. minucie prowadzenie Parmie zapewnił Szwajcar Sascha Birtschgi.
Kolejne bramki padły dopiero pod koniec pierwszej połowy, kiedy obie ekipy uaktywniły się ofensywnie. Najpierw wyrównał Giuseppe Aurelio dla Spezii, a chwilę później kluczową rolę odegrał Benedyczak, który precyzyjnie dograł piłkę do Mateo Pellegrino, dając Parmie ponowne prowadzenie. Od 76. minuty gospodarze musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla młodego Elii Plicco. Sześć minut później doświadczony Gianluca Lapadula doprowadził do wyrównania i taki wynik utrzymał się aż do końca regulaminowego czasu gry i dogrywki. W serii rzutów karnych lepsi okazali się zawodnicy Parmy, zwyciężając 4:3.
W kadrze Parmy na ławce rezerwowych całe spotkanie spędził Daniel Mikołajewski. Inni Polacy - Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski - nie zostali zgłoszeni do kadry Spezii na ten mecz.
W 1/8 finału Pucharu Włoch Parma zmierzy się z Bologną.
Parma Calcio - Spezia Calcio 2:2 (2:1) [4:3 po rzutach karnych]
Bramki: Sascha Birtschgi 26, Mateo Pellegrino 45+1 - Giuseppe Aurelio 44, Gianluca Lapadula 82.
Rzuty karne trafione: Patrick Cutrone, Abdoulaye Ndiaye, Adrian Bernabe Garcia, Christian Ordonez - Rachid Kouda, Vanja Vlahovic, Fellipe Jack.
Rzuty karne nietrafione: Alessandro Circati - Edoardo Soleri, Gianluca Lapadula.
Parma: Zion Suzuki - Enrico Del Prato (46. Alessandro Circati), Mariano Troilo, Abdoulaye Ndiaye - Sascha Britschgi, Nahuel Estevez (70. Mandela Keita), Christian Ordonez, Oliver Sorensen (46. Elia Plicco), Mathias Lovik - Adrian Benedyczak (73. Patrick Cutrone), Mateo Pellegrino (80. Adrian Bernabe Garcia).
Spezia: Mouhamadou Sarr - Matteo Onofri (80. Edoardo Soleri), Andrea Cistana, Fellipe Jack - Luca Vignali (70. Antonio Candela), Francesco Cassata (57. Rachid Kouda), Adam Nagy, Christian Comotto, Giuseppe Aurelio (70. Pietro Beruatto) - Gabriele Artistico (57. Gianluca Lapadula), Vanja Vlahovic.
Żółte kartki: Fellipe Jack.
Czerwona kartka: Elia Plicco.
Sędziował: Giuseppe Mucera (Włochy).
Wyniki pozostałych wtorkowych meczów Pucharu Włoch:
Verona - Venezia 0:0 (0:0) [4:5 po rzutach karnych]
