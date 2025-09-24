Asysta Polaka w Pucharze Włoch! Decydowały rzuty karne (WIDEO)

Środowa rywalizacja w Pucharze Włoch rozpoczęła się od meczu Parmy ze Spezią. Spotkanie było szczególnie interesujące dla kibiców reprezentacji Polski ze względu na obecność Adriana Benedyczaka w wyjściowym składzie gospodarzy. Od pierwszych minut to właśnie "Crociati" przejęli inicjatywę. W 26. minucie prowadzenie Parmie zapewnił Szwajcar Sascha Birtschgi.

Kolejne bramki padły dopiero pod koniec pierwszej połowy, kiedy obie ekipy uaktywniły się ofensywnie. Najpierw wyrównał Giuseppe Aurelio dla Spezii, a chwilę później kluczową rolę odegrał Benedyczak, który precyzyjnie dograł piłkę do Mateo Pellegrino, dając Parmie ponowne prowadzenie. Od 76. minuty gospodarze musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla młodego Elii Plicco. Sześć minut później doświadczony Gianluca Lapadula doprowadził do wyrównania i taki wynik utrzymał się aż do końca regulaminowego czasu gry i dogrywki. W serii rzutów karnych lepsi okazali się zawodnicy Parmy, zwyciężając 4:3.

W kadrze Parmy na ławce rezerwowych całe spotkanie spędził Daniel Mikołajewski. Inni Polacy - Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski - nie zostali zgłoszeni do kadry Spezii na ten mecz.

W 1/8 finału Pucharu Włoch Parma zmierzy się z Bologną.

Parma Calcio - Spezia Calcio 2:2 (2:1) [4:3 po rzutach karnych]

Bramki: Sascha Birtschgi 26, Mateo Pellegrino 45+1 - Giuseppe Aurelio 44, Gianluca Lapadula 82.

Rzuty karne trafione: Patrick Cutrone, Abdoulaye Ndiaye, Adrian Bernabe Garcia, Christian Ordonez - Rachid Kouda, Vanja Vlahovic, Fellipe Jack.

Rzuty karne nietrafione: Alessandro Circati - Edoardo Soleri, Gianluca Lapadula.

Parma: Zion Suzuki - Enrico Del Prato (46. Alessandro Circati), Mariano Troilo, Abdoulaye Ndiaye - Sascha Britschgi, Nahuel Estevez (70. Mandela Keita), Christian Ordonez, Oliver Sorensen (46. Elia Plicco), Mathias Lovik - Adrian Benedyczak (73. Patrick Cutrone), Mateo Pellegrino (80. Adrian Bernabe Garcia).

Spezia: Mouhamadou Sarr - Matteo Onofri (80. Edoardo Soleri), Andrea Cistana, Fellipe Jack - Luca Vignali (70. Antonio Candela), Francesco Cassata (57. Rachid Kouda), Adam Nagy, Christian Comotto, Giuseppe Aurelio (70. Pietro Beruatto) - Gabriele Artistico (57. Gianluca Lapadula), Vanja Vlahovic.

Żółte kartki: Fellipe Jack.

Czerwona kartka: Elia Plicco.

Sędziował: Giuseppe Mucera (Włochy).

Wyniki pozostałych wtorkowych meczów Pucharu Włoch:

Verona - Venezia 0:0 (0:0) [4:5 po rzutach karnych]

21:00 - Como - Sassuolo