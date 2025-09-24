Babilon MMA 54 w Grudziądzu już w sobotę - kto zostanie nowym mistrzem w wadze półśredniej?
Już w sobotę wieczorem poznamy nazwisko nowego mistrza Babilon MMA w kategorii do 77 kg. Zostanie nim zwycięzca walki wieczoru, w której miejscowy bohater, doświadczony Rafał Błachuta (16-10) zmierzy się z młodszym o ponad dekadę wychowankiem Babilonu - Krystianem Szczęsnym (6-2).
W karcie walk zaszła istotna zmiana. Na ostatniej prostej pechowa kontuzja wyeliminowała z występu w Grudziądzu niepokonanego Damiana Floriańczyka (2-0). Jego niedoszły rywal Voytech Garba (8-8) sam zastąpił kontuzjowanego Yehora Oliinyka (3-0), a na koniec został niestety bez przeciwnika, przez co ciekawe starcie w kategorii do 93 kg wypada z rozpiski Babilon MMA 54.
Karta walk gali Babilon MMA 54:
8) 5 x 5 min/77 kg: Krystian Szczęsny (6-2) vs Rafał Błachuta (16-10)
7) 3 x 5 min/93 kg: Przemysław Mysiala (24-13-1) vs Kleber "Orgulho" Silva (22-14)
6) 3 x 5 min/120 kg: Jacek Kujtkowski (3-2) vs Marcin Szołtysik (0-1)
5) 3 x 5 min/84 kg: Tobiasz Lewandowski (4-4) vs Kamil „Pixos” Woźny (2-1)
4) 3 x 5 min/77 kg: Bartosz Słomiak (4-2) vs Kamil "Bomba" Łebkowski (19-15)
3) 3 x 5 min/120 kg: Piotr Więcławski (1-1) vs Błażej "Giez" Nagórski (2-7)
2) 3 x 5 min/61 kg: Oliwier Filipiak (1-0) vs Łukasz Kłos (4-2)
1) 3 x 3 min/84 kg: Kacper Kuczko vs Patryk Retkowski