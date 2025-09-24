Babilon MMA 54 w Grudziądzu już w sobotę - kto zostanie nowym mistrzem w wadze półśredniej?

W karcie walk zaszła istotna zmiana. Na ostatniej prostej pechowa kontuzja wyeliminowała z występu w Grudziądzu niepokonanego Damiana Floriańczyka (2-0). Jego niedoszły rywal Voytech Garba (8-8) sam zastąpił kontuzjowanego Yehora Oliinyka (3-0), a na koniec został niestety bez przeciwnika, przez co ciekawe starcie w kategorii do 93 kg wypada z rozpiski Babilon MMA 54.

Karta walk gali Babilon MMA 54:



8) 5 x 5 min/77 kg: Krystian Szczęsny (6-2) vs Rafał Błachuta (16-10)

7) 3 x 5 min/93 kg: Przemysław Mysiala (24-13-1) vs Kleber "Orgulho" Silva (22-14)

6) 3 x 5 min/120 kg: Jacek Kujtkowski (3-2) vs Marcin Szołtysik (0-1)

5) 3 x 5 min/84 kg: Tobiasz Lewandowski (4-4) vs Kamil „Pixos” Woźny (2-1)

4) 3 x 5 min/77 kg: Bartosz Słomiak (4-2) vs Kamil "Bomba" Łebkowski (19-15)

3) 3 x 5 min/120 kg: Piotr Więcławski (1-1) vs Błażej "Giez" Nagórski (2-7)

2) 3 x 5 min/61 kg: Oliwier Filipiak (1-0) vs Łukasz Kłos (4-2)

1) 3 x 3 min/84 kg: Kacper Kuczko vs Patryk Retkowski

