Błaszczykowski: Biznes i sport mają wiele wspólnego

Błaszczykowski stanął przed kamerą Polsatu Sport i wypowiedział się m.in. na temat swoich początków w piłce nożnej. Czy zastanawiał się nad tym, jak może potoczyć się jego kariera?

- Nie zastanawiałem się i chyba dobrze. Podchodziłem do tego tak, że każdy kolejny mecz grałem z pełną pasją. To jest odpowiednie podejście w życiu piłkarza, żeby nie zastanawiać się nad tym, co się w życiu już zrobiło, tylko starać się osiągać coraz więcej - powiedział.



Podczas wydarzenia zostały zorganizowane liczne panele dyskusyjne poświęcone tematyce biznesowej. Nie zabrakło również wątków związanych ze sportem.

- Uważam, że ogólnie biznes ze sportem ma dużo wspólnego. Myślę, że warto tutaj właśnie wspomnieć te wcześniejsze lata i też jak sport kształtuje nasz charakter, jak sport ma wpływ na to, jak stajemy się zdyscyplinowani i pomaga też później w prowadzeniu biznesu. I myślę, że takie rzeczy, jak na przykład niepoddawanie się, również jest bardzo ważną cechą w biznesie - dodał.



Czy cechy lidera nabywa się wraz z urodzeniem? Czy można je nabyć wraz z rozwojem?

- Myślę, że trzeba mieć i to, i to. Trzeba mieć w swojej osobowości pewne cechy, które będą powodowały to, że człowiek staje się liderem. Ale też myślę, że lidera mogą wykreować ciężkie sytuacje, w których właśnie się taki lider objawia - zakończył Błaszczykowski.