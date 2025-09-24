Bramka Sebastiana Szymańskiego! Pierwszy "polski" gol w fazie ligowej Ligi Europy (WIDEO)
Sebastian Szymański wpisał się na listę strzelców w meczu Dinamo Zabrzeg - Fenerbahce Stambuł. Pomocnik tureckiej ekipy strzelił gola w pierwszej połowie spotkania Ligi Europy.
W środę rozegrano pierwszą kolejkę fazy ligowej Ligi Europy. W jednym z ciekawszych spotkań Dinamo Zabrzeb z Chorwacji podejmowało Fenerbahce Stambuł z Turcji. W pierwszym składzie tureckiego giganta wyszedł reprezentant Polski Sebastian Szymański.
Gospodarze od 22. minuty prowadzili 1:0 po trafieniu Diona Beljo. Radość chorwackich kibiców nie trwała jednak zbyt długo - już kilka minut później do remisu doprowadził Szymański.
Tym samym były piłkarz Legii Warszawa jako pierwszy zawodnik z Polski wpisał się na listę strzelców w fazie ligowej Ligi Europy w sezonie 2025/2026.
Po przerwie strzelali już tylko piłkarze z Chorwacji. Najpierw swoje drugie trafienie zanotował Beljo, a w doliczonym czasie gry wynik na 3:1 ustalił Monsef Bakrar.
Gol Sebastiana Szymańskiego:
Dinamo Zabrzeg - Fenerbahce Stambuł 3:1 (1:1)
Bramki: Beljo 21, 51, Bakar 90+5 - Szymański 25
Dinamo: Nevistić - Valincić, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc (Varela 90+4), Misić - Lisica (Bakrar 75), Ljubicić (Stojković 75), Hoxha (Villar 90) - Beljo (Kulenović 75)
Fenerbahce: Ederson - Soyuncu (Fred 59), Skriniar, Oosterwolde, Brown - Semedo, Asensio - Nene (Aydin 72), Szymański (Kahveci 72), Akturkoglu (Tosun 84) - El Nesyri
Żółte kartki: Beljo, Valincić - Oosterwolde, Aydin, Fred