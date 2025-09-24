Fornal opowiedział o kontuzji. Zagra z Włochami?

Fornal już wcześniej podczas turnieju na Filipinach zmagał się z problemami z plecami, jednak nie przeszkadzało mu to w treningach, był też zgłoszony normalnie do spotkań na swojej nominalnej pozycji. W środę został jednak zgłoszony na ćwierćfinał jako libero, co oznaczało, że w starciu z Turcją nie zagra.

ZOBACZ TAKŻE: Kurek nawiązał do ustrzelenia kolegi. Następnie opowiedział o Włochach. "Nie było co zbierać"

- Mam delikatne problemy, które się odnowiły. Po meczu z Holandią na koniec fazy grupowej delikatnie mnie spięło w plecach. Mieliśmy chwilę czasu na rehabilitację i krótki trening. Potem normalnie się czułem, trenowałem. Nie chcieliśmy ryzykować - przyznał przyjmujący.

Polska wygrała z Turcją 3:0.

- Nie jest to na szczęście nic poważnego. To niewielki uraz, ale jest dokuczliwy. Nic z nim nie zrobimy. Mam ćwiczenia od fizjoterapeuty, które musze wykonywać i robiłem je w trakcie meczu - dodał.

28-letni siatkarz liczy na to, że turniej jeszcze się dla niego nie skończył.

- Fizjoterapeuci już mają coś zaplanowane w głowie. Będziemy działać, robić ćwiczenia, żebym mógł w sobotę przystąpić do meczu jako pełnoprawny zawodnik. Mam nadzieję, że w sobotę będę gotowy do gry i by pomóc chłopakom, jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. W przyrodzie musi być trochę równowagi. Jak przez cały sezon nie miałem problemów, to musi to znaleźć jakieś ujście - powiedział Fornal.

Półfinał, w którym Polacy zagrają z obrońcami tytułu Włochami, zaplanowano na sobotę.