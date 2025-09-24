Historyczny awans Turcji! Tak wyglądał mecz, który zatrzymał Holandię

Pierwszy raz w ćwierćfinale



Do tej pory reprezentacja Turcji w siatkówce mężczyzn na mistrzostwach świata grała tylko trzy razy. Najlepiej było w 2022 roku, gdy zajęła 11. miejsce. Obecnie pisze swoją historię. Po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału tego turnieju. Dokonała tego po cennym zwycięstwie 3:1 z Holandią.

Zaczęło się od przegranego seta



Początek meczu z Holandią nie zwiastował sukcesu. Lepiej zaczęli bowiem gracze Oranje. Premierowa odsłona była wyrównana. W końcówce jednak inicjatywę przejęli Holendrzy i to oni mieli kilka piłek meczowych. Ostatecznie partię zamknęli 29:27. To podziałało motywująco na Turków.

Drugi set znów był wyrównany. W końcu jednak to Turcy odskoczyli na kilka punktów i wyszli na 15:12. Przewagę utrzymali i było 25:23. Od tego momentu drużynie grało się zdecydowanie lepiej. Od trzeciej partii Holendrzy zaczęli popełniać sporo błędów. Turcy umiejętnie to wykorzystywali. Punktowali każdą słabość swoich rywali i wygrali dwukrotnie po 25:19. Odnieśli przekonujące zwycięstwo i już teraz osiągnęli najlepszy wynik w swojej historii.

To on był bohaterem meczu z Holandią



Adis Lagumdzija był największą gwiazdą meczu 1/8 finału Turcja-Holandia. Grał znakomicie i nie miał sobie równych w ataku, zdobył 25 punktów. Kolejne trzy dołożył blokiem i zagrywką. Mecz z Holandią skończył z dorobkiem 28. oczek, będąc absolutnym liderem ekipy znad Bosforu.

W grze wtórowali mu Ramazan Efe Mandiraci i Mirza Lagumdzija, którzy zdobyli kolejno 15 i 13 punktów. Byli wręcz nie do zatrzymania i poprowadzili Turcję do historycznego wyniku. Teraz mają apetyt na to, aby zaskoczyć faworyzowanych Polaków.

Zawodnicy tworzą zgrany kolektyw



Atutem reprezentacji Turcji jest to, że tworzy ona zgrany kolektyw. Choć brakuje w niej gwiazd światowego formatu, to jednak całościowo drużyna gra znakomicie. Opiera się na żelaznym ustawieniu. W pierwszym składzie na mecz z Polakami powinni wyjść:

· Adis Lagumdzija,

· Ramazan Efe Mandiraci,

· Mirza Lagumdzija,

· Bedirhan Bulbul,

· Marko Matić,

· Murat Yenipazar,

· w roli libero Berkay Bayraktar.

Na Holendrów, Kanadyjczyków, Libijczyków i Japończyków to wystarczyło. Jak będzie w środowym starciu z Polską?

Polacy są faworytami. Mecz w Polsacie



Oczywiście zdecydowanym faworytem do wygrania tego meczu są Polacy, czyli liderzy rankingu FIVB. Biało-czerwoni idą przez turniej jak burza i w Pasay chcą potwierdzić swoją wyższość.

Spotkanie odbędzie się 24 września o 14:00 czasu polskiego. Transmisja z meczu wraz z bogatym studio dostępna będzie na antenach sportowych oraz w głównym kanale Polsatu. To doskonała wiadomość dla kibiców siatkarskich - zobacz TUTAJ szczegóły transmisji meczu polskich siatkarzy.

