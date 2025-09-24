Kurek nawiązał do ustrzelenia kolegi. Następnie opowiedział o Włochach. "Nie było co zbierać"

W drugim secie, przy stanie 6:3 dla Polaków, Kurek znalazł się w polu serwisowym. Jego potężna zagrywka zatrzymała się... na głowie Marcina Komendy.

- To było celowe i zamierzone! Czasami trzeba chłopaków obudzić, bo dzisiaj był wielki mecz. Dodatkowy zastrzyk energii mu pomógł. Do tamtej pory grał super, a potem jeszcze lepiej - śmiał się atakujący reprezentacji Polski przed kamerą Polsatu Sport.

Biało-Czerwoni nie mieli większych problemów z Turkami, wygrywając ćwierćfinał w trzech setach.

- W ataku zagraliśmy bardzo dobrze jako zespół. Turkom było ciężko, wykorzystywaliśmy wszystko z kontrataku - dodał.

Kurek zwrócił uwagę na świetną postawę Biało-Czerwonych w polu serwisowym.

- W drugim secie Turcy mieli wysoki procent w ataku. Kiedy było trzeba, to wyciągaliśmy zagrywkę z otchłani. Myślę, że z Włochami będzie jeszcze lepiej - stwierdził.

Polacy zmierzą się w półfinale z Włochami, którzy w środę rozbili Belgów 3:0.

- Włosi zagrali takie spotkanie, że nie było co zbierać. Musimy wyciągnąć coś ekstra, żeby się im przeciwstawić. To będzie wielkie święto siatkówki - zakończył.

Polska - Włochy. Kiedy półfinał MŚ? O której godzinie?

Kiedy półfinał mistrzostw świata siatkarzy Polska - Włochy? Jak się okazało, termin meczu Polska - Włochy w siatkówkę to sobota 27 września. Godzina meczu Polska - Włochy w półfinale MŚ 2025 nie została jeszcze podana przez organizatorów.