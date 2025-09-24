Lewandowski triumfuje w Lidze Mistrzów, siatkarze ze srebrem MŚ i złotem ME. Wspomnienia na 25-lecie Polsatu Sport (WIDEO)

Polsat Sport już od 25 lat dostarcza Widzom najwyższej jakości transmisje sportowe z całego świata. W tym czasie na naszych antenach miało miejsce wiele poruszających momentów, które na zawsze zapisały się na kartach historii nie tylko polskiego, ale również międzynarodowego sportu.

W sezonie 2019/2020 Robert Lewandowski, grając w Bayernie Monachium, wygrał Ligę Mistrzów. W tej edycji rozgrywek polski napastnik został królem strzelców - zdobył aż 15 bramek i zanotował 6 asyst.

- To był absolutnie rok Roberta Lewandowskiego, chyba najlepszy w jego karierze. Dorzucił do tego mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec, a do tego jeszcze został królem strzelców Bundesligi - stwierdził Łukasz "Juras" Jurkowski, komentator Polsatu Sport.

- Wygrana w finale Ligi Mistrzów, te jego pamiętne łzy, kiedy stoi z tym pucharem owinięty biało-czerwoną flagą. Jest to wspomnienie, które powraca w szczególnie ważnych momentach dla niego. To był taki prawdziwy wyciskacz łez - przyznał Bożydar Iwanow, komentator Polsatu Sport.

- Jeżeli można czegoś żałować to tego, że pandemia COVID zabrała Złotą Piłkę, która bezwzględnie należała się Lewandowskiemu. Każdy kibic futbolu na świecie tę nagrodę by mu sam wręczył - dodał Łukasz Jurkowski.

W 2022 roku Polska była gospodarzem mistrzostw świata w siatkówce. Nasi zawodnicy pewnie przeszli fazę grupową, w 1/8 finale pokonali Tunezję, a w ćwierćfinale USA. W półfinale wygrali z Brazylią i awansowali do finału.

- Po dwóch wygranych mundialach graliśmy przed własną publicznością, więc naprawdę siatkarze i kibice bardzo pragnęli tego, żeby stworzyć historię i zdobyć trzecie mistrzostwo świata z rzędu. To się nie udało - przypomniała Marta Ćwiertniewicz, reporterka Polsat Sport.

- Pamiętajmy, w sporcie porażka jest szalenie istotna, bo właśnie z niej wyciągamy najwięcej wniosków i siatkarze wyciągnęli je rok później - dodał Mielewski.

W 2023 roku podczas mistrzostw Europy we Włoszech mieli okazję do rewanżu. Polacy, tak jak na poprzedniej imprezie - doszli do finału.

- Ta sztuka się udała, wygrywamy ten mecz 3:0 i po raz drugi w historii sięgamy po mistrzostwo Europy - podkreślił Jerzy Mielewski.

- Ten puchar unoszony przez Bartosza Kurka i ta radość siatkarzy, którzy wbiegają na boisko, nawet ci, którzy stoją w kwadracie, wszyscy są jedną drużyną, rzucają się w objęcia, łzy szczęścia i oczywiście triumf po raz kolejny polskich siatkarzy. Kochamy takie obrazki, już teraz czuję tę adrenalinę i dreszcze na sobie - skomentowała Patrycja Zahorska, dziennikarka Polsatu Sport i Wydarzeń Sportowych.

MR, Polsat Sport