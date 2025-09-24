Liga Europa: FC Midtjylland - SK Sturm Graz. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

FC Midtjylland - SK Sturm Graz to spotkanie pierwszej kolejki fazy ligowej w ramach rozgrywek Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo meczu FC Midtjylland - SK Sturm Graz na Polsatsport.pl. Początek w środę o 18:45.

Czas na inaugurację kolejnych piłkarskich europejskich rozgrywek w tym sezonie! Przed nami zmagania w Lidze Europy 2025/2026. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Hajto nie gryzł się w język! Stanął w obronie Lewandowskiego. "To jest amatorka"

 

Na liście zawodników austriackiej drużyny uprawnionych do gry w Lidze Europy znalazł się Filip Rózga. Młody Polak niedawno (17 września) zdobył pierwszego gola w barwach Sturmu Graz - w meczu 1/16 finału Pucharu Austrii, a trzy dni później wyszedł w pierwszym składzie na spotkanie ligowe przeciwko FC Red Bull Salzburg, które jego drużyna wygrała 2:0.

 

W meczu FC Midtjylland - SK Sturm Graz Rózga jest jedynym Polakiem, którego możemy oczekiwać na boisku.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Midtjylland - SK Sturm Graz na Polsatsport.pl. Początek w środę o 18:45.

MR, Polsat Sport
