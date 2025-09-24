Czas na inaugurację kolejnych piłkarskich europejskich rozgrywek w tym sezonie! Przed nami zmagania w Lidze Europy 2025/2026. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

Na liście zawodników austriackiej drużyny uprawnionych do gry w Lidze Europy znalazł się Filip Rózga. Młody Polak niedawno (17 września) zdobył pierwszego gola w barwach Sturmu Graz - w meczu 1/16 finału Pucharu Austrii, a trzy dni później wyszedł w pierwszym składzie na spotkanie ligowe przeciwko FC Red Bull Salzburg, które jego drużyna wygrała 2:0.

W meczu FC Midtjylland - SK Sturm Graz Rózga jest jedynym Polakiem, którego możemy oczekiwać na boisku.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Midtjylland - SK Sturm Graz na Polsatsport.pl. Początek w środę o 18:45.

MR, Polsat Sport