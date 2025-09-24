Czas na inaugurację kolejnych piłkarskich europejskich rozgrywek w tym sezonie! Przed nami zmagania w Lidze Europy 2025/2026. Choć żaden polski klub nie zdołał zakwalifikować się do pucharowych zmagań na tym poziomie, to na boisku i tak mogą pojawić się piłkarze znad Wisły. W sumie do rozgrywek zgłoszonych zostało 14 Polaków.

W kadrze tureckiej drużyny na pucharowe zmagania znalazł się Sebastian Szymański. W tym sezonie tureckiej Ekstraklasy Polak zagrał 147 minut. W pierwszych dwóch meczach wychodził w pierwszym składzie, a podczas ostatniego starcia wszedł na murawę z ławki rezerwowych.

Relacja live i wynik na żywo meczu Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce SK na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

MR, Polsat Sport